東洋大学理工学部の山崎宏史教授が、環境大臣表彰（廃棄物・浄化槽研究開発功労者）を受賞しました ～学術的及び実用的な面から浄化槽分野の研究開発に貢献～

