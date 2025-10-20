こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明治大学大学院 理工学研究科の全専攻で博士後期課程の秋季入学制度を2026年度から導入― 社会人・留学生などの多様なニーズに対応し、柔軟な学びの機会を提供 ―
明治大学大学院 理工学研究科では2026年度から、博士後期課程における全ての専攻・系で秋入学制度を導入します。
これにより、従来の春季（4月）入学に加え、秋季（9月）入学が可能となり、より柔軟な進学の選択肢を提供します。
秋季入学試験は、例年7月に行われる大学院理工学研究科Ⅰ期入試（4月入学）と同じ出願期間・試験日・合格発表日で実施します。 そのため、志願者は秋（9月）・翌年春（4月）いずれかの入学制度を出願時に選択することができます。
本制度は、社会人として高度な研究を志す方や、海外の学事暦に合わせて進学を希望する留学生など、多様なバックグラウンドを持つ志願者のニーズに応えることを目的としています。
大学院理工学研究科では、性別・国籍・職業・年齢などに関係なく、全ての志願者が平等に挑戦できる環境づくりを推進しており、今回の秋入学制度もその考えに基づく取り組みの一環です。
■ 理工学研究科 博士後期課程 秋季入学試験について
・ 実施専攻・系： 明治大学大学院 理工学研究科 博士後期課程の全ての専攻・系
・ 初回実施： 2026年度秋季入学試験（2026年9月入学）から開始
・ 出願期間： 2026年6月上旬を予定
・ 詳細情報： 理工学研究科Webサイト及び募集要項で2026年4月頃公開予定
https://www.meiji.ac.jp/sst/grad/examination/index.html
