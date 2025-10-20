こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】「渋屋 椥辻本店」と本学学生が新メニューを共同開発 若い世代へ栄養豊富な夜食を期間限定で提供！
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、経営学部教授・木下達文ゼミの学生チームが、本学が立地する山科区の飲食店「渋屋 椥辻本店」（京都市山科区、代表：野々村 伸一）と共同開発した新メニューを期間限定で提供します。
本企画は木下ゼミの活動の一環で取り組んだもので、実施に向けて、4回生16名の学生たちがメニュー開発・空間開発・広報の3チーム体制で取り組みました。学生自身が普段から「夜の外食では、高カロリーで栄養に偏りのあるものをつい食べてしまう」と感じていることに着目し、栄養が考えられた、心も体も内側から満たされる夜食の提供をめざします。
プロジェクト名称は、【ナリシングフードプロジェクト「橘茶膳」】としており、「栄養を与える」「育てる」という意味を持つ英語「ナリシング（nourishing）」に着想を得て、コンセプトとしました。渋屋 椥辻本店と木下ゼミが連携し、学生が栄養バランス改善の提案を行った既存のコースメニューと、ナリシングフードとして試作開発したお茶漬け「橘茶膳」をコースの締めとして提供します。開発にあたっては栄養価分析など、栄養士の監修もいただき、現代人に不足しがちなビタミン、ミネラルの摂取など栄養バランスを踏まえた改善を重ねました。
今回の取り組みを通じて、「栄養豊富な夜食」の概念を社会に発信し、多くの人が意識的に生活習慣を改善することでより豊かな暮らしに繋がることを期待しています。
■ ナリシングフードプロジェクト「橘茶膳」 実施概要
開 催 日 ：2025年10月21日(火) ・ 10月22日(水) 各日 17：30～22：00に開催
場 所：渋屋 椥辻本店
山科区椥辻東漬27-1（地下鉄東西線椥辻駅から徒歩5分）
対 象：大学生 ※大学生以外の方は除く。事前予約制
提供価格：2500円（コース料理・締めのお茶漬け『橘茶膳』を提供）
開 催 者 ：京都橘大学経営学部教授・木下達文ゼミ（経営学部4回生16名）
協 力：渋屋 椥辻本店
＜コースメニュー＞
＊万願寺とうがらしをはじめ、京都で採れた野菜を使用したメニュー
・前菜三種 枝豆 , 出汁巻き卵 , 叩きキュウリ
・揚げ物 ポテト , 唐揚げ
・焼き物五種 万願寺とうがらし , 長芋 , 厚揚げ , ウインナー , ベーコン
＜鶏飯風お茶漬け＞
＊ささみ , 大葉 , ねぎ , しいたけ , 鰹節 , 卵 , 小エビを使用
・エネルギー：292kcal タンパク質19.6g , 脂質2.9g , 炭水化物46.9g
・PFC比：タンパク質26.8％, 脂質8.9％ , 炭水化物64.3%
【栄養士コメント】
PFC（炭水化物・脂質・タンパク質）比が良く、一食で栄養を補える。
お茶漬けは消化されやすく胃腸への負担を軽減でき、睡眠を妨げないのが良い。
■ プロジェクトチーム概要・学生のコメント
○メニュー開発チーム（レシピの考案、メニュー試作を担当）
【コメント】リーダー：経営学部4回生 山本 大暉
「夜中にお腹が減ったときでも心身共に健康的に満足できる」という理想を実現するため、低カロリーで栄養豊富なナリシングフードを広めたいと考えました。今回の企画が、生活習慣の改善や、より豊かで健やかな暮らしを意識するきっかけになればと思います。
○空間開発チーム（会場装飾の企画・準備、当日の空間演出、装飾アイテムの制作を担当）
【コメント】リーダー：経営学部4回生 大石 彩楓