崇城大学教員による小・中学生向け 科学の祭典 「テクノファンタジー2025」開催！
この度、「テクノファンタジー2025」を下記の通り開催いたします。
本イベントは、小学生以上の方を対象に、科学とアートの“ふしぎ”と“おもしろさ”を体験していただくことを目的とした、体験型の科学の祭典です。昨年は約5年ぶりの開催となり、1,000名以上の来場者で賑わいました。今年もさらにパワーアップした内容で、皆さまをお迎えいたします。
当日は、体験ブース・ミニ教室・研究室ツアーの３つのイベントに分け、それぞれに魅力的なテーマを多数用意しております。
本学教員や学生スタッフが、各分野の楽しさ・面白さをわかりやすくお伝えしますので、是非取材をお願い致します。
記
■日時
2025年10月26日（日）10:00～15:00（受付9：45～）
■場所
崇城大学 池田キャンパス （熊本市西区池田4丁目22-1）
■対象
小学生以上 ※参加費無料、事前申込不要
■出展
イベント１：体験ブース
いろんな味の健康茶を飲み比べてみよう！（薬学科）、身近なモノが「がん」に効く！？～がんをやっつけろ！～（生物生命学科）、ジャンボ画用紙でいつでもどこでも「らくがき」（美術学科）、色で遊ぼう！科学しよう！（ナノサイエンス学科）、レーシングカーに乗ってみよう！（機械工学科）、コンピュータと対戦しよう！百認一取プロジェクト（情報学科）など全２０テーマ
イベント２：ミニ教室
航空教室および紙飛行機コンテスト（宇宙航空システム工学科）、レーザ光を作ってオリジナルグッズを作ろう（機械工学科）、トートバッグをデザインしよう！（デザイン学科）、絵を描いてメタバースに展示しよう！（建築学科）など全９テーマ
イベント３：研究室ツアー
機能物質解析センター、機械工作センター、XRスタジオ、メタ空間スタジオなど、普段は入れない研究室を特別に公開
□崇城大学HP 開催のご案内
https://www.sojo-u.ac.jp/news/event/2025/250930_006539.html
▼本件に関する問い合わせ先
崇城大学 庶務課
住所：熊本県熊本市西区池田4-22-1
TEL：096-326-3111
メール：syomu@ofc.sojo-u.ac.jp
