こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【藍野大学】大阪市生野区と包括連携協定を締結しました
学校法人藍野大学 藍野大学（学長：佐々木 惠雲）は、大阪市生野区役所（区長：筋原 章博）と地域活性化及び地域住民へのサービス向上を図ることを目的に連携協定を締結しました。
今後、本協定に基づき、生野区が行うウェルビーイングを高めるための取組に対し、本学の医療‧健康等分野に係る知見を活かして協力してまいります。
■協定締結式
（１）日時、会場 令和7年10月10日（金）15：00～15：30大阪市生野区役所
（２）出席者 佐々木 惠雲 藍野大学学長、筋原 章博 大阪市生野区長
■連携協定の概要
・区民の健康づくりに関すること
・多文化共生に関すること
・こどもたちの可能性を拡げること、教育に関すること
・区政のPRや広報、情報発信に関すること
■関連リンク
大阪市生野区ホームページ https://www.city.osaka.lg.jp/ikuno/
■大学概要
学校名：藍野大学
学 長：佐々木 惠雲
所在地：〒567-0012 大阪府茨木市東太田4-5-4
URL：https://univ.aino.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学 大阪茨木キャンパス事務局 大学事務センター
住所：〒567-0012 大阪府茨木市東太田4-5-4
TEL：072-627-1711
メール：soumuka@kanri-u.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/