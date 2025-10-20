こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
弘前大学の森田英嗣教授らの研究グループが安全で効果的な新しいナノ粒子ワクチンを開発 ― 日本脳炎ワクチンを利用、次世代ワクチンプラットフォームとして期待
弘前大学（青森県弘前市）農学生命科学部の森田英嗣教授らの研究グループは、国内で定期接種されている日本脳炎ワクチンをナノ粒子キャリア（＝土台）として利用し、この土台に新型コロナウイルスの抗原を結合させた新しいナノ粒子ワクチンを開発しました。日本脳炎ワクチンは国内で定期接種されており安全性が高く、繰り返し接種できる点が特徴です。また、この技術は、今後出現する未知の病原体への応用も可能で、投与量や副反応を抑えた次世代ワクチンプラットフォームとして期待されます。
■本件のポイント
・日本脳炎ワクチン由来の安全性が高い粒子をキャリア（＝土台）として利用し、新型コロナなど種々の病原体に対応可能な新しいナノ粒子ワクチン（注1）を開発。
・少量の抗原で強力な抗体と細胞性免疫（注2）を誘導し、複数の変異株に対しても効果を確認。
・将来の新興感染症への応用も可能な次世代ワクチンプラットフォーム（注3）になると期待。
■本件の概要
これまで、タンパク質ナノ粒子を用いたワクチンは強力な免疫効果（注4）が期待される一方で、ナノ粒子自体への免疫反応による副反応が課題でした。今回、弘前大学を中心とする研究グループは、国内で定期接種されている日本脳炎ワクチンをナノ粒子キャリア（＝土台）として利用し、この土台に新型コロナウイルスの抗原（注5）を結合させた新しいナノ粒子ワクチンを開発しました。マウス実験では少量の抗原でも抗体や細胞性免疫が強く誘導され、複数の変異株（注6）にも有効性を示しました。
日本脳炎ワクチンは国内で定期接種されており（注7）、安全性が高く、繰り返し接種できる点が特徴です。また、この技術は今後出現する未知の病原体への応用も可能で、投与量や副反応を抑えた次世代ワクチンプラットフォームとして期待されます。
■発表内容
タンパク質ナノ粒子は、直径20-100nmの球形にタンパク質が自己集合した微粒子で、正多面体に自己重合するため熱力学的にも安定で、免疫系に補足されやすい性質を持っています。また、投与量を減らしても長期にわたり免疫原性を発揮することがわかっています。
これまで、タンパク質でできたナノ粒子をキャリアとして使ったワクチンは、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスを対象とした実験で、強力な免疫効果が得られることが示され、次世代ワクチンとして注目されてきました。しかし一方で、ナノ粒子そのものに対する免疫反応が副反応の原因となる可能性があり、実用化には大きな課題が残されていました。
同研究グループは、この問題を逆に活かす新しい方法を考案しました。それは、日本脳炎ウイルス（JEV）に似た粒子（JEV-VLP）を利用したナノ粒子ワクチンの開発です。今回、この粒子に新型コロナウイルスの抗原を結合させたワクチンを作製し、マウスを用いた試験で少量の抗原でも抗体と細胞性免疫を強く誘導できることを確認しました。 さらに、このワクチンは日本脳炎ウイルスに対してだけでなく、新型コロナウイルスのアルファ株・ベータ株・デルタ株・オミクロン株など、複数の変異株に対しても有効性を示しました。
日本脳炎ワクチンは日本では小児に定期接種されており、安全性が確立されています。そのため、この技術を使ったナノ粒子ワクチンは、安心して繰り返し接種できる次世代ワクチンとして期待されます。さらに、投与量や投与回数を減らすことも可能になると考えられます。
また、粘膜免疫（注8）や細胞性免疫といった、従来の不活化ワクチン（注9）では得にくい免疫も誘導できます。さらに、JEVと同じグループに属するジカウイルス・黄熱ウイルス・ デングウイルスなどを利用すれば、母子感染対策用や海外渡航者向けの新しいワクチンにも応用できます。