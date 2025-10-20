こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【甲南大学】12月13日に作家・小林エリカさん公開インタビュー「そんな嵐の中で、私は、いま、耳を澄ませたい ― 小林エリカさんに聞く戦争・女性・表現」を開催
甲南大学（神戸市東灘区）では12月13日（土）、KONANプレミア・プロジェクト第3回文芸イベントとして、作家・アーティスト・漫画家として活躍する小林エリカさんの公開インタビュー「そんな嵐の中で、私は、いま、耳を澄ませたい ― 小林エリカさんに聞く戦争・女性・表現」を開催いたします。参加費無料、事前申込制、どなたでもご参加いただけます。
甲南大学文学部および甲南高等学校・中学校の教員らによる「文学、あります」プロジェクトは、KONANプレミア・プロジェクト（※）の一環として、国内外で活躍する作家をお招きし、作家自身から作品の意図を深いところまで聞くことができる文芸イベントを開催しています。
第3回となる今回は、作家・アーティスト・漫画家として活躍する小林エリカさんをお招きいたします。小林エリカさんの作品は、戦争、歴史、放射能といった大きなテーマを扱う一方、そうした大きな出来事に巻き込まれる小さな「声」に耳を澄ませます。公開インタビューを通じて小林さんの幅広い表現活動の魅力と背景にせまり、史実とフィクションが織り交ざる小林さんの作品世界に朗読を通して触れます。
なお、イベント当日の様子は「文学、あります」公式YouTubeチャンネルでも配信いたします。
イベントの概要は下記の通り。
■KONANプレミア・プロジェクト 第3回文芸イベント
「そんな嵐の中で、私は、いま、耳を澄ませたい ― 小林エリカさんに聞く戦争・女性・表現」概要
【日 時】 12月13日（土） 14:00開演 16:00終了予定（サイン会含む）
【場 所】 甲南大学 岡本キャンパス 8号館（神戸市東灘区岡本8-9-1）
【参 加】 無料
【主 催】 甲南大学文学部チーム「文学、あります」・甲南大学図書館
【申 込】 下記イベントページ内フォームから事前申込
https://www.konan-u.ac.jp/lib/?info=20251213
【YouTube配信】KONANプレミア・プロジェクト「文学、あります」 公式チャンネル
https://www.youtube.com/@KONAN-fy6ef
○小林エリカ（こばやし えりか）
1978年東京生まれ。作家、アーティスト 。小説『女の子たち風船爆弾をつくる』で第78回毎日出版文化賞受賞、『トリニティ、トリニティ、トリニティ』で第7回鉄犬ヘテロトピア文学賞受賞、『マダム・キュリーと朝食を』で第151回芥川賞候補。コミックに『光の子ども 1,2,3』、著書に『彼女たちの戦争 嵐の中のささやきよ！』『おこさま人生相談室』など多数。インスタレーション作品や音楽朗読劇の脚本なども数多く手掛ける。
（※）KONANプレミア・プロジェクト
甲南大学が持つ創造力、融合力、総合力を生かし、チャレンジングなアイデアを積極的に推進・展開するプロジェクト。「教育デザインプロジェクト」「教育プログラム革新プロジェクト」「融合型グローバル教育推進プロジェクト」「社会連携推進プロジェクト」「研究力展開プロジェクト」「クオリティ追及プロジェクト」の6つからなる。
https://www.konan-u.ac.jp/premier-pj/
▼本件に関する問い合わせ先
甲南学園広報部
住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1
TEL：078-435-2314
メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp
