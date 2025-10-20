廃家電リサイクル調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
廃家電リサイクルとは何か？──資源循環型社会の鍵を握る静かな主役
廃家電リサイクルとは、使用済みとなった冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンなどの家庭用電気製品から、鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、有害物質を安全かつ効率的に分離・回収するプロセスである。単なる廃棄物処理とは異なり、再資源化と環境保護の双方を目的とする高度なマテリアルリサイクルである。特に、近年の家電製品は電子制御部品や複合素材が多用されており、専門的な分解・選別・処理技術が不可欠である。また、地球環境への負荷を低減する手段として、法規制や社会的要請も高まっており、同分野は単なる処理業務から、「グリーンテクノロジー産業」へと進化しつつある。今後、サーキュラーエコノミーの中核を担うインフラとしての期待も高まっている。
なぜ今、廃家電リサイクルの需要が拡大しているのか？
廃家電リサイクル市場の拡大背景には、まず世界的な家電使用量の増加と、使用サイクルの短期化が挙げられる。発展途上国の中間層の増加やIoT家電の普及により、廃棄物としての家電の発生量は年々増加傾向にある。さらに、環境保護に対する社会的関心の高まり、各国におけるリサイクル関連法制度の整備、企業に求められるESG対応の強化などが需要を押し上げている。
LP Informationの市場調査レポート「グローバル廃家電リサイクル市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/84201/waste-home-appliances-recycling）によれば、2031年までに廃家電リサイクルの世界市場規模は1,075キロトンに達する見通しであり、年平均成長率は3.1%であるとされる。これは決して爆発的な成長ではないが、安定かつ持続的な拡張性を示しており、社会インフラとしての成熟も伴っている。このような市場環境において、回収から再資源化までを一貫して担う事業体の価値が見直されつつある。
図. 廃家電リサイクル世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332176&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332176&id=bodyimage2】
図. 世界の廃家電リサイクル市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
誰がこの市場をリードしているのか？──寡占化が進む業界構造
廃家電リサイクル産業は、高度な技術と設備、法令順守力を必要とするため、一定の参入障壁を有している。その結果、市場の上位10社で全体の約60％の処理量を占めるという寡占構造が形成されている。代表的な企業としては、中国のChina Recycling Development CorporationやGEM社、欧州のAurubis AG、インドのAttero Recycling Pvt. Ltd.、オーストラリアのSIMS Limitedなどが挙げられる。これらの企業は単なるスクラップ処理業者ではなく、デジタル管理・トレーサビリティ・有害物質除去・都市鉱山開発といった技術領域での優位性を持ち、グローバルな資源循環ネットワークの中核を担っている。
また、各地域において規制対応力・インフラ投資力を備えたプレイヤーが上位を占める傾向にあり、特に欧州と中国では国家主導型のエコ政策が市場形成をリードしている。日本を含むアジア市場でも、今後は大規模な事業統合や設備更新を通じて、一定の企業集中が進むと予測される。
この産業は今後どうなるのか？──社会課題を解決する“必須産業”としての成長余地
この産業は今後どうなるのか？──社会課題を解決する“必須産業”としての成長余地