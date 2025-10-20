GRIFFY、体調管理ソリューション「GenVital LTE」に「メッセージ送信機能」・「IoT連携機能」を追加～現場作業員の安全性向上と、現場管理の効率化・省人化をさらに進める新機能をリリース～

GRIFFY、体調管理ソリューション「GenVital LTE」に「メッセージ送信機能」・「IoT連携機能」を追加～現場作業員の安全性向上と、現場管理の効率化・省人化をさらに進める新機能をリリース～