【メルキュール京都ステーション】　特別な夜をお部屋で満喫！華やかに彩られた”クリスマスルーム”が1日限定3室で登場

京都府京都市のホテル『メルキュール京都ステーション』(京都府京都市下京区288 総支配人：佐藤智明)では、2025年12月1日(月)～2025年12月25日(木)の期間、1日3室限定で「クリスマスルーム」を販売いたします。

クリスマスカラーの赤を基調としたデコレーションが施され、クリスマスの高揚感をお部屋にいながら存分にお楽しみいただける特別な一室。高層階&京都タワービュー確約のため、窓からは京都の美しい夜景を眺めることも。煌びやかなツリーやネオンの輝きに包まれながら、まるで物語のワンシーンのような非日常のひとときをお過ごしいただけます。

さらに、プラン特典として、お部屋でお楽しみいただけるプチギフトや、ハーフボトルのスパークリングワインをご用意。大切な方とグラスを傾けながら語らうひとときが、永く心に残るクリスマスの思い出を紡ぎます。

様々なライフスタイルに合わせてお楽しみいただけるよう、お食事なしのデイユース、朝食付き、また12/20(土)～12/25(木)の期間楽しめる、朝食＆クリスマスディナー付きの3つのプランをご用意いたしました。

大切なパートナーへのサプライズステイとしてはもちろん、小さなお子様と過ごすご家族にもぴったりの、ホリデーシーズン限定プランです。プライベートな空間に賑やかな笑い声が響く、心温まるクリスマスのひとときをお楽しみください。

【クリスマスルーム概要】

■宿泊期間

2025年12月1日(月)～2025年12月25日(木)

■プラン特典

・クリスマスルームへのご宿泊

・ハーフボトルのスパークリングワイン

・プチギフト

・朝食

※デイユースの場合食事は含まれません。

ディナー付の場合：

・クリスマスディナー ～Natale～

■料金

・デイユース2名1室の場合：32,100円～

・1泊朝食付き 2名1室の場合：35,110円～

・1泊ディナー&朝食付き 2名1室の場合：51,100円～

※ご料金は日によって異なります。

■予約方法

ご予約の際は下記メールアドレスまでご連絡ください。

メールアドレス：HB4F4-RE1@accor.com

また、下記各種旅行サイトからもご予約いただけます。

一休.comからのご予約はこちら :https://www.ikyu.com/00002779/?adc=1&discsort=1&lc=1&pln=11657830&ppc=1&rc=1&rm=10168203&si=1&st=1&top=plansじゃらんからのご予約はこちら :https://www.jalan.net/yad310072/topics/entry0006590081.html楽天トラベルからのご予約はこちら :https://hotel.travel.rakuten.co.jp/PLAN/179109/6344655

メルキュール京都ステーションについて

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」が展開する「メルキュール」は、『ローカル インスパイア―ド ホテル(地域のインスピレーションを大切にするホテル)』をブランドコンセプトとして、全世界に展開しています。

メルキュール京都ステーションのデザインコンセプトは、「平安京、貴族の遊び」。ホテルに一歩足を踏み入れた瞬間に、貴族たちが時を忘れて遊びに耽った時代の華やかで雅な雰囲気に包まれるような、時代を超えた旅をお楽しみいただけることでしょう 。

【施設概要】

施設名称： メルキュール京都ステーション（Mercure Kyoto Station）

開業日： 2020年9月16日

所在地： 京都府京都市下京区油小路町288

ホームページ：https://www.mercure-kyoto-station.com/ja/

電話番号：075-343-5533

E-MAIL：HB4F4-RE1@accor.com

構造：地下1階～地上10階

フロア構成：地下1階（ラウンジ）、1階（レセプション・ロビー・レストラン）、2階～10階（客室）

客室数：225室

インスタグラム：https://www.instagram.com/mercurekyotostation_official/

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域に根ざした質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で、「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではのもの・ことに親しんでいただくことを目指しています。

インテリアデザインからその地域の食べ物、飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、65か国以上に960以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,500以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティ・プログラム「ALL - Accor Live Limitless」の参加ブランドです。

