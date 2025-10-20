晋城市が古代の村落再生によるウエルネスツーリズムの新しいモデルを模索

【晋城（中国）2025年10月20日新華社＝共同通信JBN】10月上旬の国慶節と中秋節の休暇期間中、晋城市は市内の古村落や古城を中核的な役割を持った拠点に据え、多面的なイノベーションを通じて文化観光消費を活性化しました。晋城市文化観光局（Jincheng Municipal Bureau of Culture and Tourism）によると、こうしたイノベーションには、没入型の「レッドツーリズム」体験、幅広い年齢層を対象とした様々な祝祭イベント、元の状態を保ったままの無形文化遺産の保存、デジタル技術を活用した博物館の展示などがあります。これらのイニシアチブはホリデーツーリズム市場の活性化にとどまらず、晋城の継続的な取り組みも反映しています。その取り組みの目標は、文化が観光体験を形作り、観光が文化の活力を促進することで、文化と観光の相乗効果を通じてウエルネスツーリズム産業の発展を推進することです。

Jincheng Municipal Bureau of Culture and Tourismは、晋城は近年、奥深い歴史遺産と固有の古村落資源を基盤に、農村を着実に景観区へと格上げしてきたと述べました。これまでに市内の18の村がA級景観区に昇格し、文化的魅力、地域の活力、ウエルネスの機能を備えた特色あるデスティネーションを形成しています。

例えば、Beiliu Townの「Huangcheng Five Villages」では、Royal Prime Minister's Palace（皇城相府）やGuoyu Ancient Cityといった中核資源を統合することで、さまざまな産業システムが構築されました。このシステムは5A級や4A級の景勝地、高級ホテル、ブティック・イン、Taiyue Spirit Practice Centerなどを網羅し、3000人以上の地元住民の雇用を創出しています。また、この取り組みは文化の保護、産業の活性化、人々の所得増加という好循環を生み出しています。Qinshui CountyのYuchi Villageは、作家である趙樹理（Zhao Shuli）氏の文化ブランドと生態的優位性を活かし、文化体験と健康維持を組み合わせたウエルネスをテーマにした村へと発展しました。高平市のLianghu Villageは保存状態の良い明・清時代の古建築と無形文化遺産を活用し、「ancient villages+wellness+experiential learning（古村落＋ウエルネス＋体験学習」の深い融合を推進しています。Suzhuang Villageは、「Town of Weddings（婚礼の町）」としてのアイデンティティーを生かし、伝統的な中庭を再生して結婚式の習慣を中心とした旅行体験を創出、「Hundred Villages and Hundred Courtyards（100の村と100の中庭」プロジェクトの目玉になっています。

活性化に向けたこれらの取り組みは、歴史的・文化的遺産に新たな命を吹き込むだけでなく、各村落に合わせて差別化された開発戦略を通じて、新たな文化観光とウエルネスのエコシステムを確立しています。このエコシステムは文化的没入体験、エコロジカルレジャー、健康維持を統合し、伝統的村落の持続可能な活性化に向けて示唆に富む「晋城モデル」を提示しています。

ソース：Jincheng Municipal Bureau of Culture and Tourism