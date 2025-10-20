アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』、プレディクティブコール・オートコールの効果を体感できるキャンペーンを開始

株式会社Scene Live

コールシステムの開発・提供をおこなう株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、アウトバウンドコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）において、「プレディクティブ&オートコールの効果をお試し！初期費用 & システム料金1ヶ月0円キャンペーン」を開始いたします。

キャンペーン実施の背景

携帯電話主体のコミュニケーション環境の広がりや、働き方の多様化に伴い、従来の方法だけでは顧客との接触機会の確保が難しくなっています。一方で、新規開拓など接触件数が成果に直結する業務の重要性は変わらず、安定した顧客接点の確保が求められています。

プレディクティブコール・オートコールは、通電数を最大化し、安定した顧客接点を確保するうえで有効な機能です。しかし、費用対効果や効果そのものへの懸念から、導入を見送る企業も少なくありません。

そこで今回、これらの効果を短期間で実感いただけるよう、キャンペーンを実施いたします。

プレディクティブコール・オートコールの特長

キャンペーン内容

- プレディクティブコール：発信リストをもとに多回線で同時に発信を行い、繋がった通話をスタッフに接続する機能。効率的に通話機会を増やし、安定的な顧客接点の確保を可能にします。- オートコール：1件ずつ自動で連続発信を行う機能。発信作業を自動化し、行動量の底上げに貢献します。

プレディクティブコール・オートコールの効果が気になる企業さまを対象に、先着30社限定で『lisnavi（List Navigator.）』を1ヶ月間無料でお試しいただけます。

＜特典内容＞

- 月額システム利用料が10ブースまで1ヶ月無料- 初期費用無料

＜募集期間＞

2025年10月20日(月)～2026年1月20日(火)

＜お申し込み条件＞

お申し込み時点でlisnavi（List Navigator.）またはOSORAを導入していない企業さま

＜お申し込み方法＞

キャンペーン専用ページよりエントリー

※お申し込み後すぐに契約いただく必要はなく、まずは貴社での運用や費用対効果をご確認いただいたうえで、導入をご検討いただけます。

キャンペーンへのエントリーはこちら :https://scene-live.com/lisnavi/form/campaign_predictive_free_2510/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251020

＜留意事項＞

通話料 / 回線利用料はご利用に応じて請求させていただきます。

本キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

また、その他の詳細はお問い合わせください。

アウトバウンド向けコールシステム『lisnavi（リスナビ）』（旧：List Navigator.）とは

『lisnavi（リスナビ）』は、発信業務における課題を、柔軟性・可用性・効率性で解決するアウトバウンドコールシステムです。

発信業務に必要な機能を豊富に搭載し、電話業務の効率化と生産性向上を実現します。さらに、柔軟なカスタマイズ性により、複数の案件や商材を扱う現場の多様なニーズにも対応。

複数の案件を同時に運用する業務において、「複数の案件管理が煩雑」「分析や集計に手間がかかっている」といった課題を抱えるご担当者さまにとって、有効なソリューションです。

＜lisnaviの特長＞

・状況に適した発信機能で、行動量を最大化

・直感的な操作のダッシュボード構築で、欲しい情報をリアルタイムにレポート化

・複数案件に強い管理機能で、日々の管理工数を大幅カット

会社概要

詳細はこちら :https://scene-live.com/lisnavi/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251020

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251020