株式会社Blitz

株式会社Blitz（本社：東京都）は、SEO特化型AI記事自動生成ツール「SEO記事制作AI」（https://article-maker.com/）のベータテスト参加企業を5社限定で募集開始しました。

本ツールは、すでに100社（個人含む）に登録いただき、わずか10分でSEO最適化された記事を自動生成。競合調査からWordPress自動投稿まで、コンテンツ制作業務を完全自動化します。

■ なぜ今、AISEOなのか？

「質の高いSEO記事を継続的に制作したいが、ライター費用が月30万円を超える」「AIツールを試したが、不自然な文章で使い物にならない」「競合分析やキーワード選定に時間がかかりすぎる」こうした企業の課題を解決するため、株式会社BlitzはSEO専門チームとAI技術者が2年間をかけてAISEOを開発しました。

■ AISEO の革新的な4つの特徴

【1】10分で完成する超高速記事生成：キーワード入力から完成記事まで、従来の1/10の時間で完了

【2】99.5%満足度の自然な日本語生成：「AIらしい違和感」を完全排除。人間が書いたような自然な文体

【3】SEO分析機能を完全内蔵：競合サイト分析/共起語・関連語・サジェストワード自動取得/よくある質問データ自動収集

【4】WordPress連携：生成記事をワンクリックで自動投稿

■ 限定募集の詳細

- 募集企業数：5社限定

- 利用期間：3ヶ月間 全機能無料

- 対象：Webメディア運営企業・SEO担当者・広告代理店

- 特典：個別サポート＋正式版への優先アクセス権

■ 応募方法

公式サイト（https://article-maker.com/contact）の専用フォームよりテストユーザー登録希望の旨を記載くださいませ。

※先着順受付

■ 選考基準

- 月間10記事以上制作に取り組む企業

- フィードバックに協力可能な企業

- SEO施策に積極的な企業

■ 導入企業の声（事前テスト結果より）

「記事制作時間が90%短縮、ライター費用も大幅カット」（メディア運営会社A社）

「AIとは思えない自然な文章、検索順位も向上」（EC事業B社）

「従来のAIツールとは次元が違う、本当に使える」（広告代理店C社）

■ 今後の展開

ベータテストの結果を踏まえ、2026年初頭に正式版リリース予定

- 記事パフォーマンス分析機能

- 他CMS連携拡充

- 多言語対応検討

【会社概要】

会社名：株式会社Blitz

所在地：東京都港区

事業内容：AIソリューション開発、Webマーケティング支援、SaaS事業

設立：2021年

URL：https://article-maker.com/

【お問い合わせ先】

株式会社Blitz 広報担当

E-mail：info@article-maker.com

URL：https://article-maker.com/

【1分サマリー】

- SEO特化AI記事生成ツール

- 10分で高品質記事を自動生成

- 満足度99.5%の自然な日本語

- WordPress自動投稿

- 5社限定・3ヶ月無料モニター募集

- 応募はこちら：https://article-maker.com/