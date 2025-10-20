【5社限定】SEO記事作成を10分で完結。リリースから既に登録100のAI記事生成ツール「SEO記事作成AI」、3ヶ月無料モニター企業を募集開始
株式会社Blitz（本社：東京都）は、SEO特化型AI記事自動生成ツール「SEO記事制作AI」（https://article-maker.com/）のベータテスト参加企業を5社限定で募集開始しました。
本ツールは、すでに100社（個人含む）に登録いただき、わずか10分でSEO最適化された記事を自動生成。競合調査からWordPress自動投稿まで、コンテンツ制作業務を完全自動化します。
■ なぜ今、AISEOなのか？
「質の高いSEO記事を継続的に制作したいが、ライター費用が月30万円を超える」「AIツールを試したが、不自然な文章で使い物にならない」「競合分析やキーワード選定に時間がかかりすぎる」こうした企業の課題を解決するため、株式会社BlitzはSEO専門チームとAI技術者が2年間をかけてAISEOを開発しました。
■ AISEO の革新的な4つの特徴
【1】10分で完成する超高速記事生成：キーワード入力から完成記事まで、従来の1/10の時間で完了
【2】99.5%満足度の自然な日本語生成：「AIらしい違和感」を完全排除。人間が書いたような自然な文体
【3】SEO分析機能を完全内蔵：競合サイト分析/共起語・関連語・サジェストワード自動取得/よくある質問データ自動収集
【4】WordPress連携：生成記事をワンクリックで自動投稿
■ 限定募集の詳細
- 募集企業数：5社限定
- 利用期間：3ヶ月間 全機能無料
- 対象：Webメディア運営企業・SEO担当者・広告代理店
- 特典：個別サポート＋正式版への優先アクセス権
■ 応募方法
公式サイト（https://article-maker.com/contact）の専用フォームよりテストユーザー登録希望の旨を記載くださいませ。
※先着順受付
■ 選考基準
- 月間10記事以上制作に取り組む企業
- フィードバックに協力可能な企業
- SEO施策に積極的な企業
■ 導入企業の声（事前テスト結果より）
「記事制作時間が90%短縮、ライター費用も大幅カット」（メディア運営会社A社）
「AIとは思えない自然な文章、検索順位も向上」（EC事業B社）
「従来のAIツールとは次元が違う、本当に使える」（広告代理店C社）
■ 今後の展開
ベータテストの結果を踏まえ、2026年初頭に正式版リリース予定
- 記事パフォーマンス分析機能
- 他CMS連携拡充
- 多言語対応検討
【会社概要】
会社名：株式会社Blitz
所在地：東京都港区
事業内容：AIソリューション開発、Webマーケティング支援、SaaS事業
設立：2021年
URL：https://article-maker.com/
【お問い合わせ先】
株式会社Blitz 広報担当
E-mail：info@article-maker.com
URL：https://article-maker.com/
【1分サマリー】
- SEO特化AI記事生成ツール
- 10分で高品質記事を自動生成
- 満足度99.5%の自然な日本語
- WordPress自動投稿
- 5社限定・3ヶ月無料モニター募集
- 応募はこちら：https://article-maker.com/