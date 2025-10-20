【赤羽】＼10/27 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが赤羽に新規オープン！

株式会社La pilates

整体で身体全体の筋肉を緩めますピラティスでインナーマッスルを鍛えます

【La pilates とは】

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。

独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。

同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2025年10月時点では全国に直営・FC含め52店舗を展開しています。

メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。

完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。

この度、東京都北区に赤羽店が新規オープンします！

La pilates 赤羽店スタジオ写真

【店舗情報】

La pilates 赤羽店

住所：東京都北区赤羽2-7-1 アントニーハウス 6F

地図：https://maps.app.goo.gl/eKmtgQa2iUxr3u8HA

最寄駅：JR「赤羽駅」東口から徒歩8分

営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）

支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済





【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！

ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎

お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。

下記リンクからご予約お待ちしております！

https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a00dac82-b7bf-4ca2-abd3-0f498535ce8d&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a00dac82-b7bf-4ca2-abd3-0f498535ce8d&menuId=RSV0058)

【会社概要】

会社名：株式会社La pilates

代表取締役：渋谷 生夢

事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業

連絡先：lapilates.official@gmail.com

ホームページ：https://la-pilates.jp/





全国スタジオにてインストラクターを募集中！

【求人情報】

「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、

全国に展開している女性専用のピラティススタジオにて、パーソナルピラティスインストラクターを募集中です！

未経験の方でも充実の研修制度が整ってます！

募集中の店舗など、気になる方はこちら詳細をご確認ください◎

https://la-pilates.jp/recruit/