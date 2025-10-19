【2025年度 宅建試験】無料「即日WEB採点サービス」試験当日(10/19) 17：30頃より採点結果配信！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年10月19日（日）に実施される2025年度（令和7年度）宅地建物取引士試験において、無料で採点結果をお知らせする「即日WEB採点サービス」を実施いたします。採点結果は試験当日17：30頃よりメールにて配信予定です。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/road/kaisoku/2025年度（令和7年度）宅地建物取引士試験 解答速報

即日WEB採点サービス

実際の試験で解答した番号と必要事項をご入力いただくと、日建学院独自の解答に基づき、採点結果をメールにてお知らせいたします。皆さまのWEB採点サービスご入力が正確な合格推定点算出に繋がります！ぜひご活用ください。

■ご利用期間

2025年10月19日（日）15：00頃～2025年10月20日（月）11：59

■採点結果

2025年10月19日（日）17：30頃より配信開始予定

総評

2025年10月19日（日）公開予定です。

解答速報

今年も！どこよりも早く“合格推定点”を発表します！

毎年、多くの受験生に好評をいただいている日建学院の宅建試験 解答速報。今年もリアルタイムで本試験データを分析し、いち早く！どこよりも早く！全問の解答と合格推定点を発表いたします！

「問〇で受験生の多くが選択した選択肢は何だったのか」「みんなの選択肢が割れたのは問〇だった」などの考察も配信！宅建試験後は日建学院の宅建解答速報にご期待ください。

※「業界初の合格推定点リアルタイム表示」は、2024年10月実施の宅建試験において、主要予備校・資格情報サイトを自社調査した結果に基づく表現です。

■日時

2025年10月19日（日）16：15～ 日建学院YouTube

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6DyOU8rv_Go ]

本試験問題・解答解説集プレゼント

ご希望の方全員に2025年度（令和7年度）の宅建試験 全50問の問題・解答解説、総評や正答率一覧などが掲載された試験データ満載の冊子をプレゼントいたします。（11月下旬発送予定）

お申込はこちら :https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00010

▼2025年度（令和7年度）宅地建物取引士試験 解答速報

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/housing/road/kaisoku/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/