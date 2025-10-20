株式会社エージェントへの株式譲渡および子会社化に関するお知らせ

talental株式会社

talental株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武田直人、以下「当社」）は、株式会社エージェント（東京証券取引所 東京プロマーケット＜証券コード：7098＞、本社：東京都渋谷区、代表取締役 代表執行役員：四宮浩二、以下「エージェント社」）に対し、当社発行済株式の過半数を譲渡、エージェント社の子会社となることに合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

子会社化の目的

当社は、“変革を起こす、火種となる。”という経営理念を掲げ、BizDev領域に特化した副業・フリーランス人材のレンタルサービス「talental（タレンタル）」を提供しています。2024年9月の設立以来、中小企業やスタートアップの事業開発を多数支援してまいりました。

一方、エージェント社は、2034年までに300のソーシャルビジネスを創出するビジョンを掲げています。今回のグループインにより、当社が強みとするBizDev人材のネットワークと同社の経営資源やノウハウを掛け合わせることで、より多くの企業への価値提供を実現するとともに、新規事業開発における新しいモデルを創出してまいります。

株式譲渡の概要

今後の見通し

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149190/table/7_1_a7ccfdfd357cc2126b4493386c8b1fe0.jpg?v=202510200358 ]

今回の子会社化に伴い、当社の商号および事業内容に変更はなく、既存のお取引先様との契約やサービス提供に影響はございません。

今後は、エージェント社グループの一員として、従来以上に高品質なサービスを提供するとともに、両社のシナジーを活かした新たな事業展開にも取り組んでまいります。

株式会社エージェントの概要

talental株式会社の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149190/table/7_2_c11a8fbb3e41cb42253adef203828f07.jpg?v=202510200358 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/149190/table/7_3_b5157d3c5c329287ac9ccdbd7b720a1f.jpg?v=202510200358 ]