「2025年第３四半期M&A市場リーグテーブル」３冠を達成　M&A仲介専業企業で“唯一”ランクイン

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟、以降「MACP」)は、LSEG（ロンドン証券取引所グループ）データによるM&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー 2025年第３四半期（１～9月期） フィナンシャル・アドバイザー」において、2024年に続き案件数ベース３部門で１位を獲得し、３冠を達成したことをお知らせいたします。

MACPは、M&A市場リーグテーブル「日本M&Aレビュー」において、2023年「国内案件 案件数ベース」・2024年「国内案件 案件数ベース」「日本企業関連 完了案件 案件数ベース」「日本企業関連 公表案件 案件数ベース」の3部門において2年連続で年間1位獲得しています。2025年第３四半期（１～9月期）においてもM&A仲介専業企業で唯一ランクインし、「国内案件 案件数ベース」「日本企業関連 完了案件 案件数ベース」「日本企業関連 公表案件 案件数ベース」の3部門において、2024年に続き１位を獲得しました。

※2025年1月1日から2025年9月30日の期間に公表された案件/完了した案件が対象

20周年を迎え、クライアントファーストを貫き「世界最高峰の投資銀行」へ歩みを続ける

2025年10月12日に創業20周年を迎えたMACPは、「クライアントへの最大貢献と全従業員の幸せを求め、世界最高峰の投資銀行を目指す」という経営理念のもと、常にお客さまに寄り添い、お客さまの「決心に、真心でこたえる。」ことを大切にしてまいりました。経営理念にもある目標「世界最高峰の投資銀行」に近づくため、クライアントファーストの姿勢を貫き続けたことで、2023年から連続でこのM&A市場リーグテーブルにて国内案件数1位を獲得することができました。

MACPはこれからも、M&A業界をけん引するリーディングカンパニーとして、クライアントファーストの姿勢を貫き通すことで、経営理念に掲げる"世界最高峰の投資銀行"を目指してまいります。

■「日本M&Aレビュー2025年第３四半期（１～9月期）」においてMACPが３冠を獲得した項目

・1位獲得「国内案件 アドバイザー上位5位 案件数ベース」

・1位獲得「日本企業関連 完了案件（AF23aa） 案件数ベース／不動産案件を除く」

・1位獲得「日本企業関連 公表案件 (AD19aa) 案件数ベース／不動産案件を除く」

出典：LSEG

▼詳細は以下URLより、ご確認いただけます

詳細はこちら(https://thesource.lseg.com/thesource/getfile/index/ef452ca7-2383-4f4f-8e28-783fe16593c8?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=437335_NewMAFinancialAdvisoryReviewJapan&utm_content=3Q25_Japan_MNA_Financial&elqCampaignId=13720&cid=13022880&elqTrackId=2bd6f4de2a9e4bda9ef02abd9e80da05&elq=2513da23cb6f4b1ea7d9f26ef90b5a12&elqaid=149783&elqat=1&elqCampaignId=13720&elqak=8AF5F4EB7C3313687A65E12E26BD8A2DA30EFE9C18D5329988073AFA24E161E98C8D)

リーグテーブルについて

年度をはじめ一定期間における、公募増資や普通社債の引き受け、M&Aアドバイザリーなどに関する金融機関の実績ランキングのこと。投資銀行をはじめとする金融機関にとっては、自社がどれだけの実績を上げているかが公表されるため、営業活動促進のためにもリーグテーブルで上位に入ることは非常に重要視されています。

■会社概要

社名：M&A キャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005 年 10 月

事業内容：M&A 仲介事業

URL：https://www.ma-cp.com/