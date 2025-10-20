ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農福島」は、１１月２４日（月）まで「シャインマスカット１.５ｋｇ」を販売しています。

福島県産のシャインマスカットは、上品な香りとしっかりとした歯ごたえで、甘みが強く酸味が少ないのが特長です。一つ一つ丁寧に栽培された旬のフルーツを100箱限定でお届けします。

また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。

福島県産シャインマスカット

【100箱限定！】福島のシャインマスカット約1.5㎏（２～４房）1２月中旬～順次発送予定

https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-25010014-2/

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

国産を食べて応援キャンペーン

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown