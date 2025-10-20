福島県産シャインマスカットを100箱限定販売！上品な香りの旬の味をＪＡタウンの｢ＪＡ全農福島｣からお届け
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農福島」は、１１月２４日（月）まで「シャインマスカット１.５ｋｇ」を販売しています。
福島県産のシャインマスカットは、上品な香りとしっかりとした歯ごたえで、甘みが強く酸味が少ないのが特長です。一つ一つ丁寧に栽培された旬のフルーツを100箱限定でお届けします。
また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。
福島県産シャインマスカット
【100箱限定！】福島のシャインマスカット約1.5㎏（２～４房）1２月中旬～順次発送予定
https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-25010014-2/
【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】
１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日
２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。
※ 送料はＪＡグループが負担します。
３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/
国産を食べて応援キャンペーン
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown