【東京通信大学】NTT版次世代LLM「tsuzumi 2」の導入を決定

時間や場所を問わずスマホで学べる東京通信大学は、NTT東日本株式会社（代表取締役社長：澁谷 直樹）と、教育分野における生成AIの活用・研究、および産学連携PBL※1を通じた現代社会で活躍できるデジタル人材の育成を目的として、2024年9月4日より、両者の連携・協力に関する協定を締結しています（日本初！大規模言語モデル『tsuzumi』を教育現場へ導入 東京通信大学とNTT東日本が連携協定を締結し、質の高いオンライン教育環境の実現をめざす(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000699.000011137.html)）。

今回、東京通信大学では、教育現場として初めてNTT株式会社（代表取締役社長：島田 明）が開発した次世代大規模言語モデル（LLM※2）「tsuzumi 2」の導入を決定いたしました。

「tsuzumi 2」は、低コスト・高セキュアでありながら、日本語処理性能に優れた純国産AIモデルです。学生・教職員のデータを学内に留めるという要件のもと、クラウド依存のない国産LLMを核に学内LLM基盤を整備し、複雑な文脈理解や長文ドキュメント処理など、教育現場での活躍が見込まれます。

例えば、学生からの質問に対し、これまでのAIのように即座に答えを提示するのではなく、対話を重ねながら最適な答えを導き出すコミュニケーションが可能に。これにより、学生の思考力や主体性を引き出す学習サポートにつながります。

今後は、授業Q&Aの高度化、教材・試験作成支援、履修・進路相談のパーソナライズなど、教育・運営の両輪でAI活用を加速し、より質の高い学びの提供を目指します。

東京通信大学は、未来を創るDX人材を育成しているからこそ、学生が最新のテクノロジーに触れられる機会の提供を大切にしてきました。今回の導入も、そうした教育環境をさらに充実させる重要な取り組みです。

今後もNTTグループとの連携を通じて、AI技術の教育分野への応用をさらに拡大し、学生・教職員が安心して利用できる学習環境の構築を進めてまいります。

※1：PBL（Problem Based Learning）

課題解決型学習またはプロジェクト型学習と呼ばれる学習形態。企業や地域、教員、学生自身が設定した課題や目標に対し、学生がチームで協力して取り組むことで、知識の習得や定義、応用力の向上をめざします。実際の業務に近い形でのプロジェクトとして取り組むことができます。

※2：LLM（Large Language Models）

大量のテキストデータを使って学習された言語モデルで、言語の理解や文章の生成に優れた能力をもつもの。

■東京通信大学について

通学不要で大学卒業資格を取得できるオンライン大学。「IT・ビジネス」「福祉」の2分野を学ぶことができ、1回約15分の講義動画はスマホやＰＣで、24時間いつでもどこでも受講可能です。学びやすい学費設定で、初年度学費は約29万円から（入学金込み）。国内外の10代から80代まで、幅広い年代を含む6,151名（※1）が学んでいます。自分のペースで学べるから、学生満足度は96％を記録（※2）。福祉に関する国家資格（社会福祉士・精神保健福祉士）の合格率は、通信制大学で全国No.1の実績を誇ります（※3）。

※1：2025年4月1日時点・正科生の数

※2：2024年度学生調査より

※3：2023年～2025年厚生労働省発表資料より

https://www.internet.ac.jp/