【高校生が考案した“京都府の食”をテーマとした新商品がついに発売！】京都府×京都すばる高校×湖池屋 10ヶ月にわたる授業から誕生した逸品「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」
株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、京都府（知事：西脇隆俊）および京都府立京都すばる高等学校（校長：貴島良介）との3者共同開発プロジェクトから誕生した新商品「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」を2025年10月20日（月）に全国のコンビニエンスストア先行、2025年10月27日（月）に全国のスーパーマーケット他一般チャネルで発売します。
湖池屋は、1986年より京都府南丹市にて「湖池屋 京都工場」の稼働を開始。約40年にわたり京都府とご縁があり、2023年からは京都府との地域活性化包括連携協定を締結しています。連携の一環として昨年5月より、京都府立京都すばる高等学校 起業創造科と湖池屋において、“京都府の食”をテーマとした新商品開発プロジェクトがスタート。10ヶ月にわたる授業での試行錯誤を経て、高校生たちの情熱がぎゅっと詰まった「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」が誕生し、ついに全国発売することとなりました。
高校生ならではの斬新なアイデアを活かした、「しば漬け」と「タルタルソース」という組み合わせによる“意外性のあるやみつき”な味わいを楽しめる逸品を、ぜひお楽しみください！
【生徒のみなさんが考案した「京都カラムーチョ」 開発背景および商品概要】
市場背景として“激辛ブーム”の継続した成長が見られており、スナック界でそのブームを牽引しているのは「カラムーチョ」であることが分かっています。しかし、「カラムーチョ」ブランドの認知率は9割以上あるにもかかわらず、直近の喫食率は約3割※に留まっており、そこに伸びしろがあると考えました。 ※湖池屋調査25年5月 N=1000
ブランドの強みでありながらも、喫食率を狭めている理由にもなっている辛み。それに対し、“京都府”という魅力を武器に「京都製七味」で上品な辛さを担保しながらも、京都三大漬物のひとつである「しば漬け」に「タルタルソース」を組み合わせるという斬新なアイデアにより、辛味だけではない、酸味とクリーミーさを兼ね備えたマイルドな味わいの新たなカラムーチョが誕生しました。これまで辛い物に手を出せなかった新規ユーザーへのアプローチを図り、ブランドの間口拡大を狙います。
パッケージデザインも、高校生からのアイデア・オリエンテーションを基に制作されました。パッケージ全体の赤紫色で「しば漬け」の味わいを直感的に伝えながら、京都の街並みや五重塔に近未来的デザインを掛け合わせて“新しい京都”を表現。「カラムーチョ」のブランド名を冠することで安心感を担保しながら、高校生らしい斬新な発想のデザインに仕上がりました。
【京都府立京都すばる高等学校 プロジェクトストーリー】
湖池屋と京都府との間で2023年に締結した地域活性化包括連携協定の中で、京都府産品を活かした商品の開発および、地域の活性・府民サービスの向上という項目をもとに、湖池屋と京都府、そして京都府立京都すばる高等学校の3者による共同開発プロジェクトが2024年5月よりキックオフしました。
京都府立京都すばる高等学校の起業創造科61名の生徒が、授業の中で自ら商品企画を考え、湖池屋社員のサポートを受けながら京都府の高校生らしいアイデアをブラッシュアップ。市場調査・コンセプト開発を行い、計13チームが24年10月の社長プレゼンまでを実施しました。その中でも優秀だった3チームが味覚開発・デザイン考案・プロモーション戦略までもリードして立案し、25年2月に行った最終社長プレゼンに臨みました。そして、最も優秀だった「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」の商品化が決定し、この度の全国発売に至りました。
【商品概要】
■商品名／内容量
「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」／53g
■価格
オープン価格
■発売日／販売先
2025年10月20日（月）／全国・コンビニエンスストア先行
2025年10月27日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル
■ブランドサイト
(URL) https://mucho.koikeya.co.jp/
◇京都府立京都すばる高等学校 プロジェクトに関わった生徒のみなさまの声
私たちは「湖池屋プロジェクト」を通してたくさんの経験を積み、それに伴って大きく成長できたと感じています。青春が詰まった高校生活の中で、1年以上の時間をかけて制作した、私たちの思いが詰まった逸品です。
アイデアを生み出すために多くの授業を重ね、社長の前でプレゼンをする機会もいただきました。そのために資料を作り、発表力を磨く努力もしてきました。
笑った日も、泣いた日も、意見がぶつかる日もありましたが、放課後に残って作業を続ける日々は、かけがえのない時間でした。苦しいこともたくさんありましたが、「このプロジェクトを成功させたい」という強い気持ちは、みんな同じでした。
選ばれた案は数ある中の１つで、多くのアイデアは形にならなかったけれど、終わってみれば大成功。振り返ると、この１年間は本当に価値のある、誰にも真似できない貴重な経験だったと思います。
このような機会をいただけたのは、連携してくださった京都府の皆さま、そして株式会社湖池屋の皆さまのおかげです。心の底から感謝しています。この商品が、たくさんの方に届くことを楽しみにしています！
■生徒のみなさまによる「京都カラムーチョ」PR動画も公開中！
Instagram（URL）：
https://www.instagram.com/_kyotosubaru?igsh=MTYxOXI0a2diamxpMg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/_kyotosubaru?igsh=MTYxOXI0a2diamxpMg%3D%3D&utm_source=qr)
YouTube（URL）：
https://youtube.com/channel/UCHQ5qVZEYD70WXDZwicmW7Q?si=HlpJfPO2rWevDNnR
その場で当たる！京都カラムーチョ プレゼントキャンペーン
「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」の発売を記念して、当商品をみなさまにもっと知っていただきたい、食べていただきたいとの思いから、新商品をプレゼントするキャンペーンを実施します。ぜひご参加ください。
【キャンペーン詳細】
■タイトル
その場で当たる！京都カラムーチョ プレゼントキャンペーン
■応募方法 ※X（旧Twitter）からの応募
湖池屋 コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォローしていただいた上で、
キャンペーン投稿をリポストしてください。
当選者には即時に当選のダイレクトメッセージが届きます。
フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp
■応募期間
2025年10月20日（月）～2025年10月26日（日）
■プレゼント賞品（50名様）
・「京都カラムーチョ しば漬けタルタル」：2袋
・湖池屋スナック（内容はお楽しみに！）：4袋
上記6袋をセットにして、抽選で50名様にお送りいたします。
【一般のお客様からのお問い合わせ先】
株式会社湖池屋 お客様センター
Tel.0120-941-751
受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）