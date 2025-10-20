【Wevox】新作アニメCM「アニマル商事～オンライン会議中のやらかしチャット篇～」、11月3日より配信開始

株式会社アトラエ

People Tech（テクノロジーによって人の可能性を拡げる）事業を展開する株式会社アトラエ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新居佳英、東京証券取引所プライム市場：6194、以下 アトラエ）は、組織力向上プラットフォーム「Wevox（ウィボックス）」の新作アニメCM「「アニマル商事～オンライン会議中のやらかしチャット篇～」を、2025年11月3日（月・祝）より全国のタクシーにて配信開始することをお知らせします。本CMは、実際の職場で生まれる“組織での掛け違い”をモチーフに、働く人々の共感と笑いを誘いながら、前向きな一歩を後押しするショートアニメーションです。

■ CM制作の背景：「声」には、組織を動かす力がある

働き方や価値観が大きく変化するなかで、ビジネスパーソンが日々奮闘する場面はさまざまです。組織の中では、ときにむず痒さや、ちょっとしたすれ違いが生まれることもあるでしょう。そんな中で思わずこぼれた一言や、すれ違いの裏にある想い、そのひとつひとつの“声”が、組織を動かすきっかけになるはずです。

私たちは、そんな“声”に光を当て、「組織での掛け違い」を題材に、「クスッと笑える瞬間」や「思わず頷いてしまう共感」、そしてその先にある変化をお届けします。

本作では、動物たちが人間くさく働く「アニマル商事」の日常を通して、視聴者の皆様の心に寄り添うCMとして描いています。

■ CM概要：「アニマル商事」で描く“組織での掛け違い”

タイトル： 「アニマル商事～オンライン会議中のやらかしチャット編～」（30秒）

配信開始日： 2025年10月20日（月）より先行配信 / 声優バージョンは11月3日（月）より配信

配信先：Youtube、GROWTH、TOKYO PRIME



本作の舞台は、Wevoxを導入し、組織づくりに励む架空の会社「アニマル商事」。

個性豊かな動物たちが繰り広げるオフィスの日常を通して、誰もが経験したことのある「組織での掛け違い」をコミカルに描きます。題材は、実際のユーザーから寄せられた「チームの中で気づきを得たエピソード」や「ひやっとした体験」をもとにしています。

■ 豪華声優陣とともに描く「アニマル商事」の仲間たち

本作では、アニメファンにもおなじみの豪華声優陣にキャラクターを演じていただきました。配信開始に先駆け、大塚明夫氏が演じる「キリン本部長」と、春瀬なつみ氏が演じる「サメ課長」「ナレーター」、木田祐氏が演じる「ライオン課長」「ゴリラ課長」のキャラクタービジュアルを公開いたします。

キリン本部長（CV：大塚明夫氏）

高い視座から部署全体を見渡し、時に厳しく、時に温かい言葉を投げかける少し前のめり気味な上司。その重厚な声には、誰もが抗えない感覚と、どこか哀愁が漂う。長年の経験からくる本部長の“ありがたいお言葉”は、部下たちの心に響くのか、それとも…？

大塚明夫氏からのコメント：

この企画に参加して、働き方は大きく変わったな、と改めて感じています。時代の変化の最前線で戦う皆さんだからこそ抱える、すれ違いや、苦悩を聞かせてほしいですね。“声”というのは、意思疎通のためのツール。その役割を大切にすることが、言葉と向き合うっていうことだと思っています。 リアルな”声”にこそ、一番のパワーがあると信じています。 皆さんのパワフルな”声”を、お待ちしています。

ナビゲーター & サメ課長（CV：春瀬なつみ氏）

アニマル商事でおきている、組織での掛け違いをそっと見守るナビゲーター。みなさんの毎日を一生懸命に受け止めています。もう一役演じていただくサメ課長は役職が上がり、いつも困惑している若手の課長。頼りない印象を与えることもあるが、実は思いやりに溢れる性格で部下との関係を大切にしている。プラモデル作りが趣味。

春瀬なつみ氏からのコメント：

私自身も会社員として働いていた経験があるので、「わかるー！」と頷きながらこの企画に参加させていただきました。職場の数だけ、それぞれストーリーがあると思っています。クスッと笑えてしまうような面白い“あるある”や、思わず胸が熱くなるようなチームの“熱いエピソード”を送っていただけたら、とってもとっても嬉しいです。皆さんの物語を演じられるのを、楽しみにしています！

ライオン課長 & ゴリラさん（CV：木田祐氏）

同じくアニマル商事に勤務する、重要なキーパーソンとしてライオン課長と人事担当のゴリラさんも出演します。物語に安定と衝撃を与える（？）存在の2つのキャラクター。どんな物語が繰り広げられるかぜひお楽しみに。

木田祐氏からのコメント：

あなた自身の体験が、アニメになる。この新しい挑戦に、とてもワクワクしています。今回私が演じたキャラクターたちのように、あなたの職場にもきっと、愛すべき“あるある”な人々がいるはずです。そして、あなたが当たり前だと思っている日常も、実は他の誰かにとって最高のエンターテイメントかもしれません。声や言葉には、必ず影響力があります。皆様が『ぜひ共有したい！』と感じる、パワフルで生々しいリアルなストーリーを、私たちに演じさせてください。あなたからの“声”をお待ちしています。

■ 投稿キャンペーン：あなたの組織での“掛け違い”が次回作に！？

X・InstagramでWevox公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストし、「組織での掛け違い」をコメントすると、抽選で3名様に声優サイン色紙が当たるキャンペーンを実施します。（※）あなたの投稿が次回作のストーリーに採用されるかもしれません。ぜひご投稿ください。



※発送は12月頃を予定しています。当選者にはコメントしていただいたアカウントへ、Wevox公式アカウントから別途ご連絡いたします。



私たちは、一人ひとりの「声」が、組織を変える力になると信じています。そして、あなたの「声」は、組織を動かす次の一歩になるはず。ぜひ、あなたの組織職場で起きた“掛け違い”を聞かせてください。

■ Wevox（ウィボックス）について

Wevoxは、エンゲージメントを軸にしたパルスサーベイで組織力向上を支援するプラットフォームです。エンゲージメントや組織カルチャーなど”組織の状態”を多角的に可視化・分析し、「たずねる→わかる→はなす→できる」といった組織力を「貯めて、活かす」ために必要なプロセスを促進します。

※導入組織・団体数:3,950以上。回答データは累計3億7,720万件を超える。（2025年8月時点）

Wevox 公式サイト：https://get.wevox.io/

Wevox 公式X：https://x.com/wevox_io

Wevox 公式Instagram：https://www.instagram.com/atrae_wevox/

Wevox 公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@wevox3481

■会社概要

社 名：株式会社アトラエ（東京証券取引所プライム市場:6194）

所 在 地：東京都港区麻布十番1-10-10 ジュールA 8F

代 表 者：代表取締役CEO 新居 佳英

URL：https://atrae.co.jp/

事業内容：People Tech事業（Green・Wevox・Yenta）

Green https://www.green-japan.com/

Wevox https://get.wevox.io/

Yenta https://page.yenta-app.com/jp

Atrae Design https://atrae.design/

※People Tech事業：“テクノロジーによって人の可能性を拡げる事業を創造していく” という想いを込めてアトラエを再定義した造語



