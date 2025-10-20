【表紙解禁】★総フォロワー1,000万人突破！★YouTube総再生数22億回突破！★著書150万部突破！人気料理家・リュウジ、ついに「鶏」で一冊。

株式会社扶桑社

『偉大なるチキン野郎』

安い、高たんぱく、飽き知らず。偉大なる食材「鶏」を味わい尽くせる、渾身の108レシピ。


「庶民的なのに奥深い。こんなに懐が深い食材はほかにない」――そう語るのは、YouTube登録者数200万人超、SNS総フォロワー1,000万人超、累計著書150万部突破の人気料理研究家・リュウジさん。これまであらゆるジャンルのレシピを発表してきた彼が、「最強の食材」と断言する“鶏”に真正面から向き合い、一冊まるごと鶏料理だけを収録しました。


【リュウジさんコメント】
鶏は、僕にとって“最強の食材”です。
これほど庶民的でありながら奥深い存在って、なかなかないんですよ。

料理に自信がない人も、忙しい人も、体を鍛えている人も。
鶏さえあれば誰だって満足できる、そんなレシピを集めました。




【CONTENTS】


第１章　鶏むね賛歌を捧ぐ


第２章　鶏もも信仰のススメ


第３章　手羽 砂肝 レバー ささみの偏愛伝説


第４章　揚げ鶏原理主義


第５章　鶏×主食の禁断契約


第６章　神聖なる卵降臨



【著者プロフィール】


リュウジ


料理研究家。TV・漫画のレシピ監修や、食品メーカー、大手スーパーマーケット等とのタイアップによるレシピ開発、講演等を多数手がける。「今日食べたいものを今日作る！」をコンセプトに日夜更新する「簡単・爆速レシピ」が人気を集める。『やみつきバズレシピ』、『バズレシピ 太らないおかず編』が2年連続料理レシピ本大賞［料理部門］に入賞するなど受賞多数。
X　＠ore825(https://x.com/ore825)
Instagram　＠ryuji_foodlabo(https://www.instagram.com/ryuji_foodlabo/)
YouTube「料理研究家リュウジのバズレシピ」(https://www.youtube.com/channel/UCW01sMEVYQdhcvkrhbxdBpw)
HP「バズレシピ.com」　https://bazurecipe.com/



【書誌情報】


タイトル：『偉大なるチキン野郎　―伝説の鶏レシピ108』
著者：リュウジ


判型：A4変型判／144ページ


定価：1760円（税込）


発売日：2025年11月28日


ISBN：978-4594101657


発行：扶桑社



