【表紙解禁】★総フォロワー1,000万人突破！★YouTube総再生数22億回突破！★著書150万部突破！人気料理家・リュウジ、ついに「鶏」で一冊。

安い、高たんぱく、飽き知らず。偉大なる食材「鶏」を味わい尽くせる、渾身の108レシピ。

株式会社扶桑社『偉大なるチキン野郎』

「庶民的なのに奥深い。こんなに懐が深い食材はほかにない」――そう語るのは、YouTube登録者数200万人超、SNS総フォロワー1,000万人超、累計著書150万部突破の人気料理研究家・リュウジさん。これまであらゆるジャンルのレシピを発表してきた彼が、「最強の食材」と断言する“鶏”に真正面から向き合い、一冊まるごと鶏料理だけを収録しました。

【リュウジさんコメント】

鶏は、僕にとって“最強の食材”です。

これほど庶民的でありながら奥深い存在って、なかなかないんですよ。



料理に自信がない人も、忙しい人も、体を鍛えている人も。

鶏さえあれば誰だって満足できる、そんなレシピを集めました。

【CONTENTS】

第１章 鶏むね賛歌を捧ぐ

第２章 鶏もも信仰のススメ

第３章 手羽 砂肝 レバー ささみの偏愛伝説

第４章 揚げ鶏原理主義

第５章 鶏×主食の禁断契約

第６章 神聖なる卵降臨

【著者プロフィール】

リュウジ

料理研究家。TV・漫画のレシピ監修や、食品メーカー、大手スーパーマーケット等とのタイアップによるレシピ開発、講演等を多数手がける。「今日食べたいものを今日作る！」をコンセプトに日夜更新する「簡単・爆速レシピ」が人気を集める。『やみつきバズレシピ』、『バズレシピ 太らないおかず編』が2年連続料理レシピ本大賞［料理部門］に入賞するなど受賞多数。

X ＠ore825(https://x.com/ore825)

Instagram ＠ryuji_foodlabo(https://www.instagram.com/ryuji_foodlabo/)

YouTube「料理研究家リュウジのバズレシピ」(https://www.youtube.com/channel/UCW01sMEVYQdhcvkrhbxdBpw)

HP「バズレシピ.com」 https://bazurecipe.com/

【書誌情報】

タイトル：『偉大なるチキン野郎 ―伝説の鶏レシピ108』

著者：リュウジ

判型：A4変型判／144ページ

定価：1760円（税込）

発売日：2025年11月28日

ISBN：978-4594101657

発行：扶桑社

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594101658

■楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18409175

