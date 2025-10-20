新潟県とエムティーアイ、女性の健康管理支援及びプレコンセプションケアの推進に関する連携協定を締結！

株式会社エムティーアイ

株式会社エムティーアイ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前多 俊宏 以下、エムティーアイ）は、新潟県（知事：花角 英世）と、新潟県が掲げる「健康立県」の実現を目指し、働く女性が健康に働き続けるための健康管理支援等やプレコンセプションケア※1の推進に取り組むことを目的とした「女性の健康管理支援及びプレコンセプションケアの推進に関する連携協定」を10月20日（月）に締結しました。

本連携協定により新潟県の住民に対し、エムティーアイが提供する、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』の有料機能である「プレミアムコース」の無償提供を開始します。『ルナルナ』のサービスを通じて、不妊治療や妊活に関する基礎知識などの情報配信も予定しており、利用者はライフステージに合わせた健康情報を受け取ることができます。

また、今回の取り組みを通じて、『ルナルナ』のアプリ提供や情報配信が家庭内での妊活に寄与できるか、検証を実施する予定です。

1．連携協定締結の背景

新潟県では、県民の健康寿命が延伸し、すべての世代が生き生きと暮らせる「健康立県」の実現を目指しており、各種健診の受診啓発や、企業の「健康経営(R)」の取り組みを通じた働く世代の健康づくりを推進しています。また、女性の健康に関する情報提供や相談を行うための相談窓口として「女性健康支援センター」の設置や、プレコンセプションケアに関する情報発信などを通じ、女性たちが健康で明るく充実した日々を過ごせるようサポートしています。

エムティーアイは、2000年に『ルナルナ』のサービス提供を開始し、『ルナルナ』に蓄積されたビッグデータを活用し、独自の排卵日予測アルゴリズムを構築するなど、20年以上にわたり培ったノウハウや知見を生かして、月経管理をはじめ、妊活、妊娠、出産、育児、更年期などライフステージに合わせた女性の健康をサポートしています。

このような背景のもと、両者が相互に連携しながら女性の健康課題の改善や体調管理の支援などを行うため、今回の連携協定の締結に至りました。

2．連携・協力事項について

エムティーアイが提供する『ルナルナ』を活用し、下記事項に関して連携、協力を行います。

（1）「健康立県」の推進に関すること

（2）働く女性が健康に働き続けるための健康管理支援に関すること

（3）妊娠を望む男女に対する妊活・不妊治療等の支援に関すること

（4）プレコンセプションケアの推進に関すること

（5）その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること

3．取り組み内容

■『ルナルナ』の「プレミアムコース」を無償提供

【無償提供期間】

● 2025年10月20日（月）～2027年10月31日（日）

【ルナルナ プレミアムコースの主な機能】

● 生理日予測

● 独自の予測アルゴリズム※によって、一人ひとりの状況に

合わせた排卵日やより妊娠しやすい期間、仲良し日を予測

しお知らせ

● 基礎体温仲良し日のお知らせ

● 教えて先生（疑問や不安に監修医師が回答）

● パートナー共有（生理予定日や仲良し日、体調などを

パートナーに共有）

● 生理周期、体調振り返り

● 生理痛やPMSに関するセルフチェック

※特許取得済み（特許第5998307号）

【利用方法】

１.『ルナルナ』アプリをダウンロード

２.IDの新規登録／ログインの実施

３.新潟県が配布するチラシに掲載のQRコードを読み取り特設

ページへアクセス

【チラシ配布場所】

各市町村にお問い合わせください。

※既に『ルナルナ』をダウンロードされている方は、各サービスメニュー＞設定＞ルナルナIDの項目から、ID登録・ログイン状況をご確認ください。

※既に有料プランにご加入されている方は、有料プランをご解約の上、次回契約更新日以降に新潟県特設ページにアクセスしてください。有料プラン解約方法は、サービスメニュー＞設定＞有料プラン管理／解除からご確認ください。

※今回の「プレミアムコース」の無償提供は、新潟県民のみ利用可能です。

■妊活に関する基礎知識や矢板市が実施する女性の健康支援に関する情報発信

『ルナルナ』サービスを利用して、不妊治療や妊活に関する基礎知識の配信など、ライフステージに応じた女性の健康支援として知識啓発を実施する予定です。また今後は、新潟県が実施している各種助成制度についての情報発信も予定しています。

加えて、『ルナルナ』の利用開始6カ月から1年を目途に、妊娠を望まれている方のうち妊娠に至らなかった方に対しては、不妊治療へのステップアップを提案し、医療機関への受診勧奨を実施予定です。

★『ルナルナ』について：https://sp.lnln.jp/brand

生理日管理をはじめ、初潮前後の心身のサポートから、妊活・妊娠・出産・更年期、ピル服薬や医療機関の受診支援※2まで、すべての女性の一生に寄り添うウィメンズヘルスケアサービス。アプリの累計ダウンロード数は2,200万以上（2025年6月時点）で、蓄積されたビッグデータを用いて、独自の予測アルゴリズムを確立し、より精度の高い排卵日予測も可能※3です。

また、女性のカラダとココロの理解浸透プロジェクト「FEMCATION※4」を通して学びの場を創出するなど、社会全体で寄り添いあえる環境づくりに取り組んでいます。近年は自治体と連携し、『ルナルナ』のプレミアムコースを活用したプレコンセプションケアの推進と、妊活支援に注力しています。

※1 「プレコンセプションケア」：性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行うこと

※2 医療機関の受診サポート『ルナルナ メディコ』・『ルナルナ オンライン診療』 https://sp.lnln.jp/brand/services/for_doctor

ピルのオンライン診療『ルナルナ おくすり便』 https://okusuri.lnln.jp/s/lp/lunaapp_okusuri_lp/okusuri_main/index.html

※3 排卵日予測に係るニュースリリース：https://www.mti.co.jp/?p=22438

※4 「FEMCATION」は、FEMALE（女性）とEDUCATION（教育）を掛け合わせた造語です。

※ 『ルナルナ』「FEMCATION」は株式会社エムティーアイの登録商標です。

※「健康経営(R)」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。