『オストガーデン軽井沢』一般公開開始

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）とオスト・デベロップメント合同会社（東京都港区、ファウンダー：廣井康士郎）が長野県軽井沢町において、共同開発した、新築分譲マンション『オストガーデン軽井沢』（総合企画：株式会社ウェルウッド（東京都港区、代表取締役：木原信也））につきまして、2025年10月20日(月)より一般公開をいたしましたので、お知らせいたします。日本有数のリゾート地である軽井沢に誕生する当物件は、浅間山を望む5,960平方メートル 超の広大な敷地に佇む2棟構成のレジデンスです。

当物件の特徴

ロケーション

軽井沢は「東京」駅から新幹線を利用して約１時間でアクセス可能でありながら、海抜約1,000mの高原に位置する、1世紀以上にわたり愛され続けてきた自然豊かなリゾート地です。

当物件は、JR北陸新幹線「軽井沢」駅まで車で約10分の場所に位置しており、周辺は洗練された多種多様なレストランや、美術館等の芸術施設の揃う充実したロケーションです。



ランドスケープ

当物件は、幻想的なカツラ並木の先に広がる5,960平方メートル 超の敷地に佇む、「EAST棟」と「WEST棟」の2棟構成のレジデンスです。当物件は利便性の高い街の中にありながら、オストのコンセプトであるʼ美しい自然との融合ʼを目指し、アプローチには浅間山の火山岩を用いた景石や軽井沢由来の樹木をあしらい、2棟の間には訪れた人だけに開かれた、四季折々の美しい植栽とカラーリーフで彩る「センターガーデン」を設置、軽井沢の森を表現しました。

外観デザイン

当物件は、季節によって美しく変化する光と影という日本特有の美意識「木漏れ日」と、ニュートラルなカラーパレット、天然の素材、ミニマムで美しいラインに現れる北欧の「静謐なデザイン」が融合した意匠を特徴としています。

外観は、大胆にあしらわれた大庇(おおひさし)や天井まで届くダイナミックな開口などにより、自然との調和を演出しました。さらに、浅間山を望む大らかなルーフラインや、丹念に選び抜いた素材により、ぬくもりと品格を兼ね備えた佇まいを実現しました 。

共用部

エントランスホールは、インテリアデザインや内装、壁面の素材に拘り、窓から望む美しい植栽とともに上質で豊かな空間を演出しています。また、軽井沢の自然に満たされながら、家族や友人と賑やかに親しみにあふれた時間を過ごすことのできる「ØST(オスト)ガーデンテラス」を用意しました。

サステナビリティ

敷地の一部を軽井沢町に提供し、元々存在していたポケットパークと一体とすることにより、地域の方々が利用できる「パークガーデン」を計画。また、既存のサクラやカツラを活かした、地域の街路樹に沿った美しい植栽により、街と自然の融合を目指します。また、邸宅への歩道「トレイル」には、かつて線路で使用されていた枕木を再利用しています。

ØSTブランドについて

高級レジデンス「ØST」の誕生は“The Land Between” 一都市と自然、活力と静けさの間の特別な場所、大切なものをつなぐ、というキーコンセプトからインスピレーションを受けています。「オスト」という名はノルウェー語で「東」を意味します。日本とスカンジナビアがそれぞれに自然を深く理解する文化と、「Exclusive」「Contemporary」「Crafted」の３つの柱からなるDNAを具現化した建築により、新しいラグジュアリーな住空間を提案します。

当社は軽井沢町にて同ブランドの「オストレジデンス軽井沢」（2021年竣工、総戸数33戸、2022年度グッドデザイン賞受賞）の分譲マンションを共同で開発しております。

現地案内図

物件概要

物件名称：ØST Garden Karuizawa（オストガーデン軽井沢）

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字後原324-1他

交通：北陸新幹線「軽井沢」駅より約6.5km

しなの鉄道「中軽井沢」駅より約3.6km

上信越道「碓氷軽井沢」ICより約10.0km

敷地面積：5,966.49平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上2階地下1階建（A棟）

鉄筋コンクリート造 地上2階建（B棟）

総戸数：24戸

間取り：2LDK~4LDK

専有面積：224.26平方メートル ~381.59平方メートル （A棟）、90.02平方メートル ~113.79平方メートル （B棟）

駐車場：28台（専用地下駐車場：10台、地下駐車場12台、屋外平置き駐車場6台）

売主：株式会社エスコン、オスト・デベロップメント合同会社

総合企画：株式会社ウェルウッド

設計・監理：株式会社企画社

施工：株式会社守谷商会

入居予定：2026年10月下旬

物件サイト：https://www.ost-garden.jp/outline/

