『パンのフェス多摩南大沢』へ京王線でGO！特典でパン＆お買い物をお得に！

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）の3日間、『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、

これまで160万人のお客さまにご来場いただいている“日本最大級”のパンの祭典です。

本イベントは今年も「はちおうじ みんなのオータムマルシェ」とコラボレートして開催します。多摩南大沢開催では初出店となる話題のパン屋さんや『パンのフェスアワード』受賞店、毎回大行列のお店など『パンのフェス』でも指折りの人気店がやってきます！

今回『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』をよりお得に楽しめるイベントをご紹介いたします！

１．「割引券・お買物券プレゼントキャンペーン」について

（１）内 容

「京王線・井の頭線各駅に掲出する駅ばり、全線の中吊りポスターに記載の二次元コードを読み込んで表示された画面」または「京王アプリ配信投稿に記載のＵＲＬからアクセスし表示された画面」（以下、「読み取り画面」）をパンのフェス会場内の「パンのフェスインフォメーション」で提示すると、「パンのフェス」と「三井アウトレットパーク」で利用できる割引券・お買物券を各１枚プレゼントします。

（２）期 間

１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）

※各日先着３００名様限定（なくなり次第終了）

（３）ポスター掲出箇所

京王線・井の頭線各駅の駅ばりポスターと全線の中づりポスター

（４）割引券・お買物券の内容

１.パンのフェスで利用できる２００円割引券

※５００円（税込み）以上のご購入時に利用できます。

※複数の店舗での合算のご利用はできません。

割引券は開催期間中利用できます。

２.三井アウトレットパークで利用できる５００円お買物券

※５，０００円（税込み）ごとのご購入時に利用できます。

※複数の店舗での合算のご利用はできません。

（５）割引券・お買物券引き換え場所・時間

１.引換日時

１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）１０：００～１７：００

２.引換場所

パンのフェス インフォメーション（三井アウトレットパーク多摩南大沢 Ａ街区１階 時計台前広場フランフランバザー前）

２．座席指定券に提示によるドリンク１本プレゼントについて

（１）内 容

対象の京王ライナーの座席指定券をブースで提示するとドリンク１本を全員にプレゼントします。

（２）実施期間

１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）１０：００～１７：００

（３）プレゼント対象

「読み取り画面」と、１１月１日（土）から１１月３日（月・祝）の間に運行する京王ライナー３１号（橋本行き）の座席指定券

※こどもといっしょ割で購入した券は対象外となります。予めご了承ください。

（４）注意事項

・ドリンク１本プレゼントはお一人さまにつき１回限り、当日の座席指定券のみ有効です。複数の座席指定券をお持ちの場合でも、ドリンクのお渡しは１本のみとなります。

・ドリンク１本プレゼントにあたり、座席指定券に記載されている乗車日・乗車列車・座席番号を控えさせていただきます。

3日間で、延べ16店舗の全国選りすぐりのパン屋さんが三井アウトレットパーク 多摩南大沢に集結します。なかなか一度にお目にかかれないパンが勢ぞろい！早めにチェックして自分好みのパンをゲットしましょう！

【出店店舗：1日・2日・3日】 ※下線は多摩南大沢初出店

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）

・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）

・コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）

・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・HITOKAMI（東京・南青山）

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・BOUL'ANGE(東京・渋谷)

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・かながわカレーパンマーケット（神奈川・横浜）

・八ケ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）

・Lycka（愛知・刈谷）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

・タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

25周年の祝祭を、美味しいパンと共にお楽しみください。出店店舗の続報やイベント詳細は、今後公式サイトやSNSで順次発表してまいります。どうぞご期待ください。

『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要

■名称：『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』

■開催日：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）

■時間：11時～17時

■会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク多摩南大沢内特設会場

（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）

■入場料：無料

■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2025/

公式X： https://twitter.com/pannofes

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/