『パンのフェス多摩南大沢』へ京王線でGO！特典でパン＆お買い物をお得に！
パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）の3日間、『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。
『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、
これまで160万人のお客さまにご来場いただいている“日本最大級”のパンの祭典です。
本イベントは今年も「はちおうじ みんなのオータムマルシェ」とコラボレートして開催します。多摩南大沢開催では初出店となる話題のパン屋さんや『パンのフェスアワード』受賞店、毎回大行列のお店など『パンのフェス』でも指折りの人気店がやってきます！
今回『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』をよりお得に楽しめるイベントをご紹介いたします！
１．「割引券・お買物券プレゼントキャンペーン」について
（１）内 容
「京王線・井の頭線各駅に掲出する駅ばり、全線の中吊りポスターに記載の二次元コードを読み込んで表示された画面」または「京王アプリ配信投稿に記載のＵＲＬからアクセスし表示された画面」（以下、「読み取り画面」）をパンのフェス会場内の「パンのフェスインフォメーション」で提示すると、「パンのフェス」と「三井アウトレットパーク」で利用できる割引券・お買物券を各１枚プレゼントします。
（２）期 間
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）
※各日先着３００名様限定（なくなり次第終了）
（３）ポスター掲出箇所
京王線・井の頭線各駅の駅ばりポスターと全線の中づりポスター
（４）割引券・お買物券の内容
１.パンのフェスで利用できる２００円割引券
※５００円（税込み）以上のご購入時に利用できます。
※複数の店舗での合算のご利用はできません。
割引券は開催期間中利用できます。
２.三井アウトレットパークで利用できる５００円お買物券
※５，０００円（税込み）ごとのご購入時に利用できます。
※複数の店舗での合算のご利用はできません。
（５）割引券・お買物券引き換え場所・時間
１.引換日時
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）１０：００～１７：００
２.引換場所
パンのフェス インフォメーション（三井アウトレットパーク多摩南大沢 Ａ街区１階 時計台前広場フランフランバザー前）
２．座席指定券に提示によるドリンク１本プレゼントについて
（１）内 容
対象の京王ライナーの座席指定券をブースで提示するとドリンク１本を全員にプレゼントします。
（２）実施期間
１１月１日（土）～１１月３日（月・祝）１０：００～１７：００
（３）プレゼント対象
「読み取り画面」と、１１月１日（土）から１１月３日（月・祝）の間に運行する京王ライナー３１号（橋本行き）の座席指定券
※こどもといっしょ割で購入した券は対象外となります。予めご了承ください。
（４）注意事項
・ドリンク１本プレゼントはお一人さまにつき１回限り、当日の座席指定券のみ有効です。複数の座席指定券をお持ちの場合でも、ドリンクのお渡しは１本のみとなります。
・ドリンク１本プレゼントにあたり、座席指定券に記載されている乗車日・乗車列車・座席番号を控えさせていただきます。
3日間で、延べ16店舗の全国選りすぐりのパン屋さんが三井アウトレットパーク 多摩南大沢に集結します。なかなか一度にお目にかかれないパンが勢ぞろい！早めにチェックして自分好みのパンをゲットしましょう！
【出店店舗：1日・2日・3日】 ※下線は多摩南大沢初出店
・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）
・金谷ホテルベーカリー（栃木・日光）
・HAPPyHAPPyメロンパン（埼玉・さいたま）
・コックテイルハンバーガーズ（東京・武蔵境）
・サンドイッチのお店Merci（東京・吉祥寺）
・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）
・HITOKAMI（東京・南青山）
・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）
・BOUL'ANGE(東京・渋谷)
・本郷ベーカリー（東京・本郷）
・かながわカレーパンマーケット（神奈川・横浜）
・八ケ岳ブレッド コーナーポケット（山梨・韮崎）
・Lycka（愛知・刈谷）
・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）
・タルタル卵サンド専門店 黄白舎（山口・山口）
・パンプラス（長崎・壱岐）
※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。
25周年の祝祭を、美味しいパンと共にお楽しみください。出店店舗の続報やイベント詳細は、今後公式サイトやSNSで順次発表してまいります。どうぞご期待ください。
『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』開催概要
■名称：『パンのフェス2025 in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』
■開催日：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）
■時間：11時～17時
■会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク多摩南大沢内特設会場
（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）
■入場料：無料
■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社
パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）
◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは
レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。
公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2025/
公式X： https://twitter.com/pannofes
公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/