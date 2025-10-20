株式会社ビットキー、採用手法を尽くした先に出会えた理想の人材。Offersの伴走で実現したハイクラスエンジニア採用

株式会社overflow「あらゆる採用手法を試した先」で出会えた理想のIoT人材。事業の複雑性が壁となったハイレイヤー採用を、Offersの伴走支援で実現【Offers Retainer成功事例】

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、日々の暮らしや、働く場での「体験の分断」を解消するサービスを提供している株式会社ビットキー（本社：東京都中央区、代表取締役：寳槻 昌則 氏）が、Offersの「リテーナープラン」を活用してハイクラス人材の正社員採用に成功したことをお知らせします。合わせて、ビットキー社がOffers導入後、どのように課題を解決し、理想的な採用を実現したのか、事例インタビューを公開いたしました。

◼︎事例の詳細は下記URLの事例インタビュー記事全文でご確認ください。

(※)Offers Retainerとは、エンジニア採用競争が激化する中、工数をかけずにハイクラスエンジニアを採用したい企業様のために、30,000人の独自データベースとテックリード/CTO/VPoEなど希少ポジションに強みを持つ戦略的アプローチで、採用課題を根本から解決するプランです。

◼︎エンジニアリングマネジメント室 岸田 篤樹 氏のコメント（※事例インタビューより一部抜粋）

・これまでさまざまな採用手段を試しても成果が出にくかったハイレイヤー採用に対して、Offersは有効な打ち手になると判断しました。

・理想とする優秀な方が入社してくださり、まさに求めていた人材像にぴったりの方で、出会えたことに驚いています。

・あらゆる手段を試してもなお特定のポジションが採用できず、諦めかけている企業こそ、一度Offersさんに相談してみる価値があるのではないでしょうか。

◼︎執行役員VP 技術本部長 白木 孝典 氏のコメント（※事例インタビューより一部抜粋）

・候補者の方から見たときに、当社の事業が「分かりにくい」というのが一番の壁でした。

・Offersに登録されている人材のレベルの高さや層の広さを実感しました。

・「全部やったことがあり、さらにスキルを深めたい」という意向をお持ちの稀有な方で、本当に探し求めていた人材でした。

◼︎人事部 リクルーティングチームマネージャー 榊原 有衣 氏のコメント（※事例インタビューより一部抜粋）

・導入の決め手は当社の状況を深く理解しようとする姿勢で、特に採用戦略の提案精度の高さと、採用活動全体を共に考えるスタンスが魅力的でした。

・Offersは表面的な条件マッチではなく「ビットキーならではの魅力」をどう伝えるかを一緒に考えてくれました。

・Offersさんはコンサルタントのような高い視座を持ちながら、現場に深く入り込み実行まで伴走してくれ、戦略の壁打ちから泥臭い実務まで一気通貫で支援していただけます。

◼︎ 事例サマリ：株式会社ビットキーが抱えていた課題と導入後の効果



課題背景

効果

「あらゆる採用手法を試した先」で出会えた理想のIoT人材。事業の複雑性が壁となったハイレイヤー採用を、Offersの伴走支援で実現【Offers Retainer成功事例】- IoT開発で幅広いスキルを持つ人材の母集団が極めて少なかった- 事業の独自性が高く求める候補者層への魅力づけが困難だった- あらゆる採用手法を試してもハイレイヤー採用で成果が出なかった打ち手- ビットキーの魅力をどう伝えるか戦略を一緒に構築し伴走支援- 動画活用など新しい手法を含めた実務提案を継続的に展開- 定例で状況確認し限られた工数で効果的な活動を実現- 長年苦戦したポジションでハード・組込・クラウド全経験者を採用- 複数社で悩む候補者が挑戦できる点に魅力を感じ入社決断- 一気通貫支援で工数削減しながら質の高い候補者と出会えた

【新機能リリース情報】

「AIスカウト生成機能」の提供開始｜承諾率2.4倍の改善実績

AIが候補者の経歴・スキルを分析し、最適なオファー文面を自動生成する「AIスカウト生成機能」をリリースしました。実際に導入いただいた企業では、スカウト承諾率が従来比2.4倍に向上した実績があります。詳細は下記よりご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html?utm_source=prtimes)

実際のAIスカウト活用イメージのご紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YXSznN8BeAg ]

■ ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」とは

ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers（オファーズ）」

ハイクラスエンジニア採用プラットフォームの「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)」では、登録者様へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」とは

プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」

「Offers MGR(https://offers-mgr.com/lp?utm_source=prtimes)」は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。

現在データ連携が可能なSaaS：Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはハイクラスエンジニア採用プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円