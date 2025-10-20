40万着売れた作業着スーツ発祥ブランド「WWS」、表面温度が3℃上がる、保温性と軽量性に優れた冬用スーツ「Bizウォームモデル」を10月20日(月)より再販売

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下、WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ(所在地：東京都千代田区)は、保温性と軽量性に優れた冬用スーツ「Bizウォームモデル」を2025年10月20日(月)より再販売いたします。本商品と自社従来品を比較した場合、本商品着用後の身体表面温度が3℃上昇することが判明しています。

この度、2025年10月21日(月)保温性と軽量性に優れた冬用スーツ「Bizウォームモデル」を発売いたします。本商品は、身体から発生する遠赤外線を吸収・蓄熱する保温性に優れた裏地を使用した、寒い冬を暖かく乗り越えるための冬用スーツです。裏地のない同型商品と比較した重量差は80g程度で、保温性に優れながらも軽量で着膨れしません。また、寒い時期に発生しやすい静電気を軽減する放電テープを施しました。

生地には自社開発素材「ultimex/アルティメックス」を使用し、ストレッチ性、速乾・撥水、水洗い可、イージーケアなどの機能性を実現。保温性に優れた裏地は、軽量でストレッチ性が高いため、着心地を損なわずにご着用いただけます。自社で行ったサーモカメラを利用した実験では、同じ条件の下、自社の従来品と本商品を着用し比較すると、本商品着用時で身体表面最高温度が3度上昇することが判明しました。

メンズは、ネイビー・ブラック・ダークネイビー・チャコールグレーの4色展開、レディースはブラック・ダークネイビーの計2色展開です。WWS公式オンラインストアやWWS公式ストアで販売いたします。



■メンズ「Bizウォームモデル」 詳細

Bizウォームテーラードジャケット ブラックBizウォームテーラードジャケット ダークネイビーBizウォームフルレングスパンツ ネイビーBizウォームアンクルパンツ チャコールグレー

商 品：Bizウォームテーラードジャケット 税込24,200円

Bizウォームフルレングスパンツ / Bizウォームアンクルパンツ 税込17,600円

カラー：ブラック/ダークネイビー/ネイビー/チャコールグレー

サイズ：S/M/L/LL/3L

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/bizwarm



■レディース「Bizウォームモデル」 詳細

商 品：Bizウォームテーラードジャケット 税込24,200円

Bizウォームストレートパンツ 税込17,600円

カラー：ブラック/ダークネイビー

サイズ：S/M/L/LL/3L

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/bizwarm_w

特徴：生地はストレッチ性、速乾・撥水、水洗い可、イージーケアなどの高機能性を備える自社オリジナル素材「ultimex」を使用。身体から発生する遠赤外線を吸収して蓄熱する特殊素材を裏地に使用し、保温性を高めました。袖口や裾などに放電テープを縫い込み、冬場の静電気を軽減。メンズのジャケットには、胸ポケットに出し入れ可能なフェイクチーフを搭載。メンズ・レディースともに、左内ポケットにはファスナーがついており、スマホや名刺入れなどが収納可能。メンズのパンツのウエストは背面ゴムに、レディースのパンツのウエスト両サイドにゴムを内蔵することで、締め付け感なく長時間着用可能。

販路：WWS公式オンラインストア・WWS公式ストア（WWS Flagship Store新宿/WWSヤエチカ /WWSららテラス川口/WWSららぽーとEXPOCITY/WWS ディアモール大阪）

■「WWS」 とは

「WWS」は、「Be Borderless」をブランドスローガンに、作業時からデスクワーク、プライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアです。独自開発の新素材「ultimex/アルティメックス」を使用し、365日洗濯機で丸洗いでき、ストレッチが効いてシワになりにくく、３時間で乾く驚きの高機能と、フォーマル要素を兼ね備え、時間・場所問わず着用できます。2018年3月から販売を開始し、累計販売数は40万着を達成しています。

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F