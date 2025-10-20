「Desigualand」へ誘うブランドの新しい2025年秋冬キャンペーンを発表

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

バルセロナ発ファッションブランドのDesigual（デシグアル）は、2025年のグローバルアンバサダーであるエステル・エクスポジト（Ester Exposito）を主役に迎えた2025年秋冬キャンペーン、「Desigualand（デシグアランド）」を発表しました。

スペインの女優エステル・エクスポジトが、自由と信頼、そして喜びがあふれる万華鏡のような世界「Desigualand」へあなたを誘います。

2025年春夏キャンペーン「Not a Doll」でロサンゼルスにて“一番自由な自分”を見せたエステルは、今シーズン、「Desigualand」のDNAそのものに没入。そこは“色”がすべてを形作り、“愛”がすべての土台となり、“ありのままの自分”こそが真の力となる場所。彼女が映るそれぞれのビジュアルには、飾らず大胆で自由な女性像が投影された世界です。

- 「Desigualand」マニフェスト

混沌と共感の欠如が支配するこの時代において、デシグアルはブランドDNAに忠実に、社会的メッセージと物語性をもつキャンペーンを展開します。その中心に、いまこそ必要とされる価値観を据え、エステル・エクスポジトとともに“5つのステートメント”から成る独自のマニフェストを創り上げました。

1.喜びをまとう（Wear Joy）

2.思いきり愛そう（Love Radically）

3.思いを叫ぼう（Scream Your Mind）

4.自由はすべての人のもの（Freedom Fits All）

5.ポジティブに酔いしれよう（Trip on Optimism）

異なるものが混ざり合い、誰もが自由でいられる場所。そこでは、いつも“予想外”が新しい美しさを生み出します。

「Desigualand」は、枠にとらわれない世界への旅へあなたを招待します。

“Step inside. Love Radically. Wear Joy.”――その一歩から、あなたの「Desigualand」がはじまるのです。

- エステル・エクスポジト in 「Desigualand」

本キャンペーン上のエステル・エクスポジトは、もっともチャーミングで、自然体かつ、

彼女の唯一無二な一面が映し出されています。

パープルのテクスチャードニットミニドレスでは、センシュアルで洗練された魅力を放ち、

カットアウトとクロスストラップが印象的なタイトなレッドのミディドレスでは、現代的な女性の強さを体現しています。

アーバンな要素は、トレンチコートとワイドパンツを組み合わせたオーバーサイズのデニム・ルックで表現され、Y2Kのムードと反骨的なスピリットが融合。さらに、バーガンディのクロップド・キルティング・ジャケットでは、シルエットにボリュームと個性を加え、今季らしい“ファッションフォワード”な精神を感じさせます。

フォトグラファーのブライス・アンダーソン（Bryce Anderson）が撮影し、

スタイリングをジョージア・ペンドルベリー（Georgia Pendlebury）が手がけた本キャンペーンのビジュアルには、明確な物語があります。

――エステル・エクスポジトは「Desigualand」を“演じている”のではなく、“生きている”。

そこでは、ファッションが自由のマニフェストとなり、飾らない自分であることが最もラディカルな表現になるのです。

- FW25 コレクション：キーとコントラスト

今回のコレクションは、「相反するものの美しさ」を讃えています。

タイトドレスとオーバーサイズデニム、ぬくもりのある素材と大胆な仕上げ、そしてアーバンなニュートラルカラーに鮮やかな色彩を組み合わせたカラーパレットが特徴です。

・ニットドレス

ライラック、フューシャ、オレンジのマルチカラープリントがエネルギーを与えるドレスから、パープルのテクスチャードニットミニドレス、そしてストラップとフロア丈のシルエットがミニマルな強さを放つレッドドレスまで展開します。

・デニム・プロタゴニスト

Y2Kの美学を想起させるさまざまなウォッシュのバギージーンズ。オーバーサイズのトレンチコートとワイドパンツを合わせたトータルルックや、タイトなシルエットと対比をなすオーバーサイズジャケットなど、デニムが主役となるスタイルを提案します。

・アウター＆ニット

ボリュームスリーブが印象的なバーガンディのクロップドジャケット、レイヤードに最適なオーバーサイズのグレーカーディガン、ボヘミアンなムードを添えるオーバーサイズニット、そして質感で魅せるニュートラルカラーのロングパイルアイテムなども展開されます。

・トップス＆コルセット

レッド、ブラック、ホワイトのグラフィッククロップドTシャツがアーバンなムードを強調。デニムとミックスすることで、センシュアルさと反骨心のバランスを生むメタリックコルセットも登場します。

・ステートメント・アクセサリー

ブラックや深みのあるカラーのリジッドバッグがルック全体を引き締め、ウエストをマークするワイドレザーベルトがグランジのエッジを添えます。

・フットウェア

カジュアルな雰囲気のブラックのクランプル加工が施されたミッドカーフブーツ、繊細なドレスとコントラストを生むバイカー＆ミリタリーブーツ、そしてカーゴパンツやデニムにマッチするアーバンなチャンキースニーカーが登場します。

- デシグアル、「Desigualand」に日本のアニメ要素を融合

「Desigualand」では、日本のアニメから着想を得た要素が随所に取り入れられています。

鮮やかで目を引くカラー、そして想像力あふれるキャラクターデザインが、コレクションの大胆なスピリットを反映しています。また、本キャンペーンの発表を記念し、アニメの世界観に飛び込んだエステル・エクスポジトの日本限定のビジュアルも登場。

このクリエイティブな融合は、アニメがもつ遊び心と無限の表現力を讃え、ファッションをより広く、自由なアートとして体感できる世界へと誘います。

「Desigualand」を通じて、デシグアルは“ありのままの自分らしさ”“探求的な姿勢”“自由であること”を体現しています。

それは単なるキャンペーンではなく、“マインドセット”――ファッションを喜びと創造性のラディカルな表現として捉える新たな世界観なのです。エステル・エクスポジト（Ester Exposito）を象徴的な存在として迎えたこのキャンペーンは、

「スタイルは自分自身を語る言葉」であり、「常識に縛られない表現」であることを証明します。

エステル・エクスポジトが登場するFW25コレクションは、現在デシグアルの各店舗およびオンラインストアで展開中。

色彩あふれる「Desigualand」の世界へ飛び込み、自分だけのファッション・ジャーニーを楽しんでください。