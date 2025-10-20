ところざわサクラタウンで冬のライトアップを開催

合同会社ＲＰＧ

埼玉県所沢市を拠点とする合同会社RPG（本社：所沢市、代表：角田テルノ）は、株式会社KADOKAWAが主催する冬のライトアップ「Look Back I’llrumination(ルックバックイルミネーション/I’ll rumination の造語」に、昨年に続き参画いたします。

本イベントは「ところざわサクラタウン」にて2025年11月29日（土）よりスタートし、年明けまで開催予定です。

本年もプロデューサーを務めるのは、所沢を拠点に幅広く活動する角田テルノ。

今年のライトアップテーマは「黄昏」として、地域にゆかりあるアーティストやクリエイターと共に、サクラタウンを幻想的で個性豊かな空間へと彩ります。

また今年はサウンドクリエイターを招聘しイルミネーションに「音楽」をつける試みを行います。

さらに、12月21日（土）・22日（日）には、所沢だけでなく近隣地域の方々も交えて飲食店などが出店する「クリスマスマルシェ」と、DJやサウンドクリエイターよる音楽イベントも開催。

地域の人々が集い、感謝を分かち合う“謝恩”をテーマとした賑わいのひとときを提供します。

【開催概要】

イベント名：ところざわサクラタウン冬のライトアップ

開催期間：2025年11月29日（土）～ ※終了日未定（年明けまで開催予定）

開催場所：ところざわサクラタウン（埼玉県所沢市東所沢和田三丁目31番地3）

企画内容：

・芝生エリア：モニュメント制作チームによる演出

・水盤エリア：西武文理学園アートクラスによる作品展示

・サクラタウンエリア内：クリスマスマルシェ＆音楽イベント ※ 12月21日（土）・22日（日）の2日間のみ開催

【アーティスト紹介】

SIGHTRIP

ペインターのRUSOWとAyanicocoによるアートユニット。

作品の中でまるで旅をしているような感覚を持ってもらいたいという想いから「視覚（SIGHT）×旅（TRIP）＝SIGHTRIP（サイトリップ）」として活動。 色彩豊かなアクリルペイントを軸に、ブラックライトを使った視覚効果を生み出す作品や、白と黒を巧みに使ったMONOCHROMEの世界観を表現した作品等を制作。空間に生まれるエネルギーを吸収しながらリアルタイムで創り上げていく唯一無二のライブペイントを披露する。

一貫しているのは生命の力強さ。また空間デコレーションなど視覚表現も行う。

キャンバス作品から、店舗などへの壁画制作、企業へのアートワーク提供、音楽イベントでのライブペインティング出演や、TV番組への絵画提供、TV出演、ロゴ・キャラクターデザインなど、多岐に渡る活動をする。これまでにFUJI ROCK FESTIVALやSUMMER SONICといった大型フェスへの出演や、ミュージック＆アートフェスZIPANGのアートプロデュースを行う。

1/16 (じゅうろくぶんのいち)

✬空間装飾作家✬

1/16 (じゅうろくぶんのいち)

有機的なデザインを基に、ナチュラル×ファンタジックな世界を表現。

自作の「葉玉ランプ」「結晶ランプ」「幾何学ランプ」を軸に、自然素材と光を組み合わせることで、空間に“呼吸”と没入感をもたらす装飾を施す。

「葉玉≒素粒子」「染め布≒波動」といった独自の視点から、パラレル宇宙の構造を意識したアプローチを試みている。

Kivi candle

「蝋」という素材の面白さを追求しながら制作しています。色にもこだわり、灯した時に美しくなるように意識しています。様々な表情を持つ蝋燭の面白さを見ていただけたらと思います。

オリジナルキャンドル制作、オーダー・コラボキャンドル受注制作、空間演出等。教室・WSは現在お休み中です。過去活動としてカフェ、百貨店、結婚式場、ハウスメーカー、企業、学校、地域講座、イベントでの出張講座。イベント、ウエディング、ライブ等でのキャンドル装飾。MVのキャンドル提供等。

green&flower craft Happiness

フラワーサイクリスト・フローリスト

田中 歩美 (green&flower craft Happiness）

Life with Flower埼玉県所沢市を拠点に、まちにひとにひらけた花・植物のご提案をしております。花・植物（ロスフラワー含む）を取り入れた、サスティナブルな空間装飾・店舗ディスプレイを手掛けます。 店舗様、企業様等の会場装飾ディスプレイ業務の他、ワークショップの講師業、ノベルティ制作業務、POP-UP出店等活動は多岐にわたります。

過去の大型装飾会場としては、東京アリオ鷲宮様、なんばパークス様、東京プリンスホテル様等

Tamakotronica

Techno Craft テクノクラフト！を合言葉に、遊べる機械や自作アーケードゲーム作り

映像制作 映像システム構築をしています。

東京は東大和市にある多摩湖のほとりより。

井口雄介

現代美術作家

2008年に武蔵野美術大学造形学部建築学科を卒業後、2010年に武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻彫刻コースを修了。

2013年に武蔵野美術大学大学院博士後期課程作品制作研究領域を修了、博士号（造形）を取得。

2022年 六本木アートナイト2022参加

2023年 アートドキュメント2023井口雄介展 Site-Sight-Scape（金津創作の森美術館）

ANEMOI 井口雄介展（入善町下山芸術の森発電所美術館）

【プロデューサー紹介】

角田テルノ（かくた てるの）

合同会社RPG代表。

所沢を拠点に地域の文化をクリエイトする合同会社RPGを運営。また有志団体「無礼講プロジェクト」名義で所澤神明社の七夕祭に伴う縁日「神明宵の市」の実行委員長などを務めるほか、ところざわサクラタウンの夏の納涼企画や武蔵野回廊文化祭「奇天烈縁日」なども手がけるプロデューサー。地域を繋ぎ文化を育む活動で注目を集める。

【合同会社RPGについて】

街に”賑やかで穏やか”な場所を提供する会社。「あ、あそこに聞いてみよう」 「あ、あそこに行ってみよう」困った時はRPG聞いてみよう、行ってみよう。 そんな”街のよろず屋”的な存在を目指し、RPGでは現在リサイクル事業・便利屋業・イベント事業を中心に活動しています。

デジタル社会を受け入れつつも、人と人がオーガニックに出会い繋がっていくことを大切にプロジェクトを創出しています。

会社概要

社名：合同会社RPG

所在地：埼玉県所沢市山口647-4

代表：角田テルノ

設立：2018年5月

事業内容：リサイクル業、イベント企画、便利屋業

公式HP：なし