【流体アクチュエーター関連技術】 グローバルスコア ランキング トップ3はSMC、ハーバード大学、KYB
株式会社パテント・リザルトは10月20日、『流体アクチュエーター関連技術』について、世界での特許総合力を示す「グローバルスコア」の企業ランキングを、特許分析ツール「Biz Cruncher」を用いて集計しました。
流体アクチュエーターは、電気信号を物理的な動作に変換する装置であり、現代の自動化やロボット工学に不可欠な要素です。スマートファクトリーや自動運転車など多くの先端技術において、精密な制御を実現するために重要な役割を担っています。本調査では、主要4カ国・地域（日本、米国、欧州、中国）における「パテントスコア」（個別特許の注目度を得点化）を合算し、世界における特許の質と量を総合的に見た評価を行いました。
集計の結果、「グローバルスコア 総合力ランキング」は1位 SMC、2位 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE（米）、3位 KYB となりました。
1位 SMCは日・中・米のスコアがいずれも高く、特に中国特許の寄与が大きくなっています。注目度の高い特許には、「アクチュエーターのタクト計測装置」や「低消費エネルギーで信頼性の高い移動が可能な流体圧力シリンダ」などが挙げられます。
2位 PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGEは、米国スコアが群を抜いて高く、注目度の高い特許には「様々な物体を把握・移動できる柔軟ロボット」や「合成繊維と弾性体からなる複合材料を使った柔軟な空圧アクチュエーター」などが挙げられます。
3位 KYBはSMCと同様、日本のみならず中国のスコアも高水準です。注目度の高い特許には「シリンダ装置のアクティブ制御により、車両の振動を抑制する装置」や「アクチュエーターの、外部電極と内部電極層の接続信頼性を向上させる技術」などがあります。
4位 WOODWARDは「圧縮空気を使用して航空機の主要飛行制御面を操作する回転式アクチュエーター」、5位 コスメックは「圧縮空気を使用して航空機の主要飛行制御面を操作する回転式アクチュエーター」などが注目度の高い特許として挙げられます。
6位以下にはROBERT BOSCH（独）、FESTO（独）などがランクインしています。
本分析の詳細については、『流体アクチュエーター関連技術』グローバルスコア：ランキングデータにてご覧いただけます。
