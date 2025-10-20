【新製品】MusicFab、「MusicFab Audio Converter」を提供開始
MusicFab（https://musicfab.ne.jp/）は、Windows向けの新製品「MusicFab Audio 変換ソフト」の提供を開始しました。主要サービスからインディー系まで幅広い音楽サイトに対応し、URL貼り付けまたは内蔵ブラウザの操作だけで、楽曲・プレイリスト・アルバム・ポッドキャスト・ラジオをまとめて保存できます。出力はFLAC／MP3／M4A／WAV／OPUSに対応し、歌詞（.lrc）とID3タグを自動取得します。
主な特長
- 幅広い対応サイト：URL入力または内蔵ブラウザから解析して保存
- 一括保存：プレイリスト／アルバム／ポッドキャスト／ラジオを曲順のまま取得
- 多彩な出力：FLAC／MP3／M4A／WAV／OPUS。ビットレートやサンプリングレートの調整に対応
- メタ情報の自動取得：歌詞（.lrc）とID3タグを自動付与
- シンプルな操作：検索→試聴→保存まで、1画面で完結
動作環境
- 対応OS：Windows 11／10
- 目安要件：CPU 1GHz以上、RAM 1GB以上、ストレージ空き10GB以上、インターネット接続
無料で試せる
- 製品ページ：https://musicfab.ne.jp/audio-converter.htm
- 無料ダウンロードおよび購入は上記ページから
利用上の注意
本製品は個人の私的利用の範囲でご利用ください。ご利用にあたっては、各配信サービスの利用規約および著作権法を必ずご確認ください。
会社概要
ブランド名：MusicFab
公式サイト（日本語）：https://musicfab.dvdfab.org/
公式サイト（英語／Global）：https://musicfab.dvdfab.cn/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332171&id=bodyimage1】
配信元企業：MusicFab
