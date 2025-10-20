元ブラジル代表ワシントン氏 FC相模原ゼネラルマネージャー（GM）に就任 ― 地域と未来をつなぐスポーツ・社会貢献プロジェクトが始動 ―
ブラジル代表および浦和レッズで活躍し、現在は現職のブラジル国会議員としても活動しているワシントン氏がこのたびFC相模原ゼネラルマネージャー（GM）に就任いたしました。併せて、地域の人々に勇気と希望を届けるため、来日いたします。
■ 背景と目的
ワシントン氏は、ブラジルにおいてサッカー統治公共機関（APFUT）会長を務め、地域スポーツの発展や教育、社会貢献活動を積極的に推進しています。
今回の来日では、APFUT会長・FC相模原GMとして地域に根差した活動を展開します。
サッカーを通じた国際的な社会貢献モデルの実践として、国内外から注目を集めるプロジェクトです。
■ 主な取り組み内容
・地域ジュニアチーム交流フェスティバル
・子どもたちを無料招待して特別講演会
・Jリーグチェアマン野々村様表敬訪問
・相模原市長表敬訪問・FC相模原モデル案提出
・ブラジル大使館表敬訪問
・浦和レッズアカデミー訪問・交流
・東京ヴェルディアカデミー訪問・交流
これらを通じて、子どもから高齢者まで幅広い世代に「夢と勇気」を届けるとともに、地域の活力や健康意識の向上に寄与してまいります。
■ 今後の展開
Jリーグ参入を目指し、相模原市をはじめとする地域企業・団体と連携。スポーツを軸としたまちづくりや、教育・福祉分野への貢献を目指します。
イベントや最新情報はFC相模原公式X： https://x.com/fc_sagamihara?t=0LWhDF830W667UfWDoMnlQ&s=09
公式Instagram： https://www.instagram.com/fc_sagamihara?igsh=Y2podXljemsydWk5 でも随時発信しております。ぜひフォローのうえご覧ください。
配信元企業：合同会社フットボールクラブ相模原
