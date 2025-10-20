11/16（日）「サイエンスアゴラ in 健都 ～自分らしさを理解する～」を開催！
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）は、サイエンスアゴラ連携企画「サイエンスアゴラ in健都 ～自分らしさを理解する～」を2025年11月16日（日）に開催します（主催：科学技術振興機構 社会技術研究開発センター（RISTEX）、共催：エア・ウォーター株式会社、後援：大阪府、吹田市、摂津市）
https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20251116_01.html
今回のテーマは「自分らしさ」です。健康・医療を核にまちづくりを進める北大阪健康医療都市「健都」で、科学と社会をつなぐ対話の場「サイエンスアゴラ」と地域イベント「健都フェス」が共鳴して実現した本セッションでは、近年注目される「個別最適化」や「パーソナライズ」に着目し、スポーツ、身体感覚や感性、腸内環境など、多様な切り口から“わたしを形づくるもの”を探ります。
当日は、日本人初のスプリント種目世界大会メダリストである為末大氏（株式会社 Deportare Partners代表／元陸上選手）、人間の感性や美的判断の原理を探求する美学者の伊藤亜紗氏（東京科学大学 教授／博士（文学））、腸内細菌研究の専門家でありバイオベンチャー企業経営者でもある生命科学者の福田真嗣氏（株式会社メタジェン代表取締役社長CEO／慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任教授）が登壇し、運動・哲学・食・感性といった分野を横断したトークセッションを展開予定。「自分らしさ」と健やかな暮らしの未来について語り合い、参加者とともに考えます。
健都で「自分らしさ」を、ともに考えてみませんか。
---「サイエンスアゴラ連携企画」とは------------------
地域課題解決に向けた共創を推進し、誰もが参加できる対話の場を創出。対話を通じて、自律的で持続的な地域社会の発展に貢献することを目指し、全国各地の大学等と共催でさまざまな企画を開催しています。
https://www.jst.go.jp/ristex/variety/co-creation/renkei/index.html
---------------------------------------------
【日時】2025年11月16日（日）13:00～14:30（現地参加のみ）
【場所】エア・ウォーター健都 2階セミナースタジオ（大阪府摂津市千里丘新町3-50）※「北大阪健康医療都市」にあるスタジオです。お間違いのないようご注意ください。
【アクセス】JR京都線「岸辺」駅より徒歩約8分
【対象】一般の方（地域住民、自治体・行政関係者、企業、研究者など）
【参加費】無料
【定員】先着50名程度（当日受付、現地参加のみ）
※事前申込は行いません。直接会場へお越しください。
なお、定員に達した場合、止むを得ず受付をお断りする可能性がございます。また、立ち見になる可能性がございます。ご了承ください。
【詳細URL】https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20251116_01.html
【問い合わせ先】
国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）
社会技術研究開発センター（RISTEX）
企画運営室 社会連携グループ
サイエンスアゴラ連携企画担当
E-mail：katsudo@jst.go.jp
