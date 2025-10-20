成形繊維包装材の世界市場2025年、グローバル市場規模（成形パルプトレイ、成形パルプエンドキャップ、成形パルプクラムシェル）・分析レポートを発表
2025年10月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「成形繊維包装材の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、成形繊維包装材のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
■ 市場概要
本調査によると、世界の成形繊維包装材市場は2023年に約49億3,690万ドルに達し、2030年には約68億400万ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.7％とされています。モールドファイバ（成形パルプ）は、リサイクル紙やパルプから製造される環境配慮型の包装素材であり、食品・飲料、電子機器、パーソナルケアなど幅広い分野で使用されています。再生可能かつ生分解性を備え、石油由来の素材と比較して廃棄コストを低減できることから、サステナブルな包装材として注目されています。
本市場は極めて分散しており、上位20社の合計市場シェアは43％にとどまります。競争が活発であり、各企業はコスト削減と技術革新を通じて市場優位性を確立しようとしています。
■ 産業構造と市場動向
成形繊維包装材は、紙パルプを成形して作られる保護用パッケージです。主に卵用トレイや電子部品保護カバーなどに利用され、軽量・衝撃吸収性・環境適合性を兼ね備えています。食品業界では卵パッケージが代表的用途であり、産業用途では精密機器や医療機器の緩衝包装に使用されています。
環境保護意識の高まりや各国政府のプラスチック削減政策が、モールドファイバ需要を押し上げています。また、企業は循環型経済の推進に合わせ、再利用可能な包装材への転換を進めています。一方、製造コストの上昇や原材料供給の不安定さが課題として挙げられます。
技術面では、軽量化・耐水化を両立する新素材の開発や、3D成形によるデザイン性向上が進んでいます。これにより、従来の単純なトレイ用途から、ブランド訴求型パッケージへと進化しています。
■ 地域別市場分析
地域別では、北米と欧州が安定的な成長を維持しています。これらの地域では、政府主導の環境規制や消費者のエコ志向を背景に、リサイクル対応型包装材への移行が加速しています。
特にアジア太平洋地域は世界市場を牽引しており、中国が圧倒的な生産能力と国内需要を有しています。中国政府による廃プラスチック規制と製造業の強固な基盤が、市場拡大を後押ししています。日本や韓国、インドも環境対応型パッケージの採用を進めており、アジア地域全体で需要が急拡大しています。
南米や中東・アフリカでも成長の兆しが見られ、特にブラジルでは食品包装向け需要の拡大が顕著です。これらの新興市場は今後の投資対象として注目されています。
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、成形繊維包装材市場の全体像を明確にするため、以下の観点から多面的な分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
市場全体の販売量（キロトン単位）と売上高を測定し、タイプ別（モールドパルプトレイ、モールドパルプエンドキャップ、クラムシェル型など）および用途別（卵、産業、医療、果物・野菜、その他）に分類しています。
2. 産業分析
政府規制、技術革新、消費者行動、エネルギーコストなどのマクロ要因を分析し、主要な市場推進力と制約要因を整理しています。
