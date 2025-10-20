勇志祭2025特別ゲストはシンガーソングライターR！Nさんと鎌田琥珀さんに決定
学校法人青叡舎学院勇志国際高等学校（校長 今井修）は、10月25日（土）に開催する勇志祭に2名のスペシャルゲストをお招きすることを発表しました。
1人目のスペシャルゲストは、シンガーソングライターのR!Nさん。R!Nさんは、愛媛県松山市出身のシンガーソングライターで、日本語、英語、フィリピン語を駆使するトライリンガルアーティストです。実は、5月に行われた勇志国際高校20周年式典でも特別ゲストとしてピアノ生演奏で校歌を披露した経緯があり、今回の勇志祭へ出演する運びとなりました。心に響く歌声と圧倒的な歌唱力で式典会場を包み込んだR!Nさん。高校在学中にフィリピンへ留学後、りんちゃん@苹果としてニコニコ生放送にて配信を開始。2010年9月12日にVOCALOID楽曲の「歌ってみた」動画をニコニコ動画に投稿し歌い手としてデビューしました。2011年には自身のYouTubeチャンネル『R！NTUBE』を開設。現在は地元愛媛県を拠点にフリーランスでライブ活動、ライブ配信、アーティストへの楽曲提供やコーラス参加、ボイストレーナーとして活動しています。高校時代に留学を経験し、アーティストという夢を叶えたR！Nさんが、勇志国際高校の生徒達に歌を通して夢や希望、がんばる原動力を届けます。
もう1人のスペシャルゲストは、シンガーソングライターの鎌田琥珀さんです。実は、鎌田さんは、放課後.comのメンバーとして昨年の勇志祭で特別ライブを披露、同じ高校生という立場で会場を盛り上げてくれました。今春、高校卒業とともに放課後.comも卒業し、シンガーソングライターとして活躍する鎌田さん。透明感溢れる歌声と等身大の姿に同世代から支持され、平成の名曲をカバーした動画がTikTokを中心にSNSで話題となりました。現在はYouTubeチャンネルを中心にオリジナルソングを公開しており、青春や感情の揺れを繊細に描写した歌詞の世界観が多くの若者の共感を呼んでいます。
勇志祭当日は、R!Nさんと鎌田琥珀さんによるスペシャルライブ2本立て！
勇志祭の今年のメイン会場は大分市にあるコンパルホールです。歌やダンスで構成される生徒パフォーマンスだけでなく、R!Nさんと鎌田琥珀さんによるスペシャルライブの様子もYouTubeにて生配信！ どなたでも視聴できます。また、会場では大分学習センターInstagram企画として、フォロー＆キャンペーン投稿へのいいねでお菓子のつかみ取りにチャレンジできる企画も！ その他にも勇志国際公式Instagramでは、勇志祭フォトコンテストを開催予定です。
◆勇志祭概要
日時：令和7年10月25日（土）10時～16時
メイン会場：コンパルホール（大分県大分市）
特設サイト：https://sites.google.com/yushi-kokusai.jp/r7-yushisai-ko-shiki-hp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
勇志祭とは、勇志国際高校の文化祭で、毎年メイン会場と中継会場、そして生徒の自宅をつなぎ開催する、リアルでもオンラインでも楽しめる文化祭です。企画、運営など実行委員の生徒たちを中心に、通学生、ネット生、すべての生徒で作り上げます。今年のテーマは「palette」。世間の言葉にとらわれず、自分の才能『自分の色』を活かそうという願いが込められています。一人ひとりの色を大切にしながら、勇志祭というパレットに個性を描き出し、日本全国の仲間と作りあげる勇志祭！ 生徒一人ひとりが『自分の色』を楽しむ姿が輝く1日です。
◆勇志国際高校Instagram
勇志国際高校（公式）：https://www.instagram.com/yushikokusai_official/
勇志国際高校（大分）：https://www.instagram.com/yushi_oita/
