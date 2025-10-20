決勝進出ご当地麺決定 2025駅長対抗「ご当地麺」総選挙

九州旅客鉄道株式会社

『2025駅長対抗「ご当地麺」総選挙』の決勝に進出する「ご当地麺」がついに決定！

予選期間の投票数は、なんと約43,500票！ご投票いただいた皆様ありがとうございました。

59のご当地麺の中から、決勝イベントに進出する13のご当地麺が決定しましたのでお知らせします。

１ 決勝進出ご当地麺（パンフレット掲載順）

２ 決勝イベントについて

2025駅長対抗「ご当地麺」総選挙の予選を勝ち進んだ13の「ご当地麺」が、門司港駅前広場に集結します！皆さまの投票で九州No,1「ご当地麺」を決定します！

※決勝イベントの詳細は、10月下旬のプレスリリースでお知らせいたします。

３ イベント開催日程／会場

2025年11月23日（日）／門司港駅前広場

４ 臨時列車

決勝イベント当日は、臨時特急列車「行け！メ～ン」号を博多～門司港間の往復で運転します。

また、小倉～門司港間の普通列車を４本増便します。

JR九州駅別時刻表 :https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html

※停車駅および各駅の時刻は、駅別時刻表をご参照ください。

※会場に駐車場はございません。ぜひ、アクセスが便利なJRをご利用ください。

５ 後援：北九州市

６ 決勝進出ご当地麺・駅長