【第3弾情報：10/25（土） 第2回Mt.Fuji 山中湖花火音楽祭】絢香・HIPPY・PUSHIMの名曲が夜空に響く。富士の麓、山中湖を舞台に、トップアーティストの楽曲とトップ花火師の技が競演。

有名アーティストの名曲が夜空を彩り、まるで空全体がライブステージのように音と光がシンクロする「ミュージックスターマイン」演出。10,000発の花火と富士山が織りなす、一夜限りの奇跡が幕を開けます。（※本コラボはアーティスト公式音源を使用した演出であり、本人出演はございません。）

■ 花火だけじゃない、昼から楽しむ「体験型フェス」へ進化！

本年の山中湖花火音楽祭は、「観る」だけでは終わりません。昼の時間から五感で楽しめる「体験型フェス」として大幅にアップデート。ご家族やご友人と一日中満喫できるコンテンツをご用意しました。

世界に一つだけの思い出を。職人と紡ぐ「国産線香花火づくり体験」

繊細で美しい日本の伝統的な線香花火を、職人から直接学びながら制作します。

花火師の魂に触れる。大迫力「尺玉（一尺玉）実物展示＆記念撮影」

夜空に直径約300mもの大輪の花を咲かせる尺玉の、本物の重さと迫力を体感できます。

旅の思い出に彩りを。見て、香って楽しい「花火石鹸づくりワークショップ」

カラフルで可愛いオリジナルの石鹸は、お土産にもぴったりです。

富士山を眺めながら。秋風が心地よい「湖畔サイクリング」

雄大な自然を感じながら、特別な時間を過ごせます。

食欲の秋、ここに集結！人気キッチンカー30台が贈る「秋の味覚フードフェス」

地元の食材を使ったメニューから、SNSで話題の絶品“焼き芋スイーツ”まで、フェス飯を味わい尽くせます。

「観る」だけの花火大会から、「参加して、創って、味わい尽くす」一日へ。特別な秋の思い出を、ここ山中湖でつくりませんか。

■主催者コメント

「私たちは、ただ花火を打ち上げるだけでなく、その土地ならではの魅力と、音楽・アートが融合した“記憶に残る体験”を届けたいと考えています。 なぜ絢香さん、HIPPYさん、PUSHIMさんの楽曲なのか。それは彼らの楽曲が持つ、人を勇気づけ、心を揺さぶる力が、富士山の麓という神聖な場所で、花火というアートと共鳴すると確信したからです。 昼は山中湖の自然や文化に触れ、夜は壮大な音楽と花火に感動する。この一日が、皆様にとって忘れられない宝物になることを願っています。」

- 株式会社 FIREBOX 代表

開催概要

・ イベント名：第2回 Mt. Fuji 山中湖花火音楽祭(https://yamanakako-hanabi.com/)

・ 日時：2025年10月25日(土) 12:00～20:00

・ ダイヤモンド富士観賞：16:00頃（予定）

・ 花火打上：18:00～19:00

・ 会場：山中湖交流プラザ きらら(http://www.kirarayamanakako.jp/)（山梨県南都留郡山中湖村平野479-2）

・ 打上数：約10,000発

・ 主催：株式会社FIREBOX(https://firebox-jpn.com/) メインスポンサー：way株式会社(https://re-way.co.jp/)

・ 後援：山中湖村、山中湖村教育委員会、(一社) 山中湖観光協会

・ 公式サイト：https://yamanakako-hanabi.com/

・ Instagram：@yamanakako_hanabi(https://www.instagram.com/yamanakako_hanabimf/?igsh=bXo3dzJkMHJ0cjN1#)

・ X公式アカウント：@FB_yamanakako(https://x.com/FB_yamanakako)

チケット情報

・ 最前方プレミアム桟敷席（1名）：15,000円

・ 前方特別桟敷席（1名）：8,000円

・ 後方桟敷席（1名）：6,000円

・ パイプ椅子席（1名）：7,500円

・ 自由席（1名）：3,000円

・ 駐車券（臨時駐車場／1台）：3,000円

特に「最前方プレミアム桟敷席」は残席僅少！富士山と花火を最前列から堪能できる特等席は、ごく限られた方だけの贅沢です。

チケット購入はこちら(https://www.funity.jp/tickets/ymnkh/showlist)

アクセス・宿泊プランはこちら(https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/special/yamanakako-hanabi.html)