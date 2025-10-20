【新宿高島屋】「Fresh！Fun！HAWAIʻI（フレッシュファンハワイ）」の＜番外編＞のイベントを10月25日（土）・26日（日）の２日間開催！

株式会社高島屋

■2025年10月25日（土）・26日（日）各日午前11時～午後６時30分

■新宿高島屋 1階JR口特設会場・2階JR口特設会場

新宿高島屋では、高島屋各店で開催した「Fresh!Fun!HAWAI‘ I（フレッシュファンハワイ）」の＜番外編＞のイベントを10月25日（土）・26日（日）の２日間開催いたします。

フード、雑貨等をそろえるほか、ハワイファン必見の大人気コンテンツBS12トゥエルビ『ハワイに恋して！』とコラボしたイベントを行います。

※ハワイ州以外の原材料を使用している商品および、ハワイ州以外で製造された商品もございます。

＜1階 JR口特設会場＞

一気にハワイ気分に浸れるフード＆スウィーツ（一例）

[マサズマラサダ] カスタードクリームマラサダ(1個)385円

[ワウワウハワイアンレモネード] レモネード各種 550円～ ※写真の容器は別売です。 ※写真はイメージです。

[Leis Hawaii popcorn kitchen] Alohaレインボーポップコーン 1,458円

[Ahuahu south loco style] ガーリックシュリンプ 20ピース 3,500円

[マウナロア] マカダミアナッツ ミニアソートバッグ（85g）1,458円

[ハワイアンホースト] １ピースTIKIスタンドアップバッグ 1,512円

- ロコ気分をアップするグッズ（一例）[TAMO ART GALLERY] Hawaii Diary 2026 1,980円、Hawaii Diary Mini 2026 1,540円、Hawaii Diary Monthly 2026 1,430円

[マリエオーガニクス] ボディクリーム プルメリア 6,930円

[Bone Carving Balo‘ｓ] whale bone hook（１点）33,000円～

[Pick the Hawaii] SURFERS COFFEEヘビーウェート ロゴトートバッグ 6,050円ほか

１階JR口特設会場では、キッチンカーが登場するほか、DJ MIDORIさんによるハワイアンレゲエの音楽が流れて、ハワイ気分を楽しめます！

＜2階 JR口特設会場＞

- BS12トゥエルビの人気コンテンツ、『ハワイに恋して！』、通称“ハワ恋”とのコラボイベント

■10月25日（土）・26日（日）午前11時30分～午後６時（各種イベントを順次行います。会場にご用意するタイムテーブルをご覧ください）

今年3月に公式YouTubeチャンネルもスタートした「ハワイに恋して！」出演中、ハワイをこよなく愛し、ハワイと日本を行き来する生活を続けて 40 年の内野 亮 （うちのまこと）さんが登場し、公式YouTube人気コンテンツ＜ハワ恋学園＞出演者、水映（みずは）、美優（みゆう）、ケンガク（天雷プラム）と共にハワイの最新・最旬情報をご紹介！

サーシャさんも、25日（土）午前11時30分から開催するイベントのみ、ハワイからオンラインで内野 亮さんと出演します。お楽しみに！

内野 亮さん

サーシャさん

左から）ハワ恋学園 １期生 ケンガク（天雷プラム）、水映、美優（みゆう）

- お買上げプレゼント

1階JR口特設会場で、10月25日（土）・26日（日）に5,000円（税込）以上のお買上げ（合算可）のお客様先着200名様に、本イベントオリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。

※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※やむを得ない事情により、商品・イベント内容等が変更・中止となる場合がございます。

お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋）