【新宿高島屋】「Fresh！Fun！HAWAIʻI（フレッシュファンハワイ）」の＜番外編＞のイベントを10月25日（土）・26日（日）の２日間開催！

株式会社高島屋

■2025年10月25日（土）・26日（日）各日午前11時～午後６時30分


■新宿高島屋　1階JR口特設会場・2階JR口特設会場





新宿高島屋では、高島屋各店で開催した「Fresh!Fun!HAWAI‘ I（フレッシュファンハワイ）」の＜番外編＞のイベントを10月25日（土）・26日（日）の２日間開催いたします。


フード、雑貨等をそろえるほか、ハワイファン必見の大人気コンテンツBS12トゥエルビ『ハワイに恋して！』とコラボしたイベントを行います。



※ハワイ州以外の原材料を使用している商品および、ハワイ州以外で製造された商品もございます。




＜1階 JR口特設会場＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


一気にハワイ気分に浸れるフード＆スウィーツ（一例）




[マサズマラサダ]　カスタードクリームマラサダ(1個)385円 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　



　[ワウワウハワイアンレモネード] レモネード各種　550円～　※写真の容器は別売です。　※写真はイメージです。

　　　　



[Leis Hawaii popcorn kitchen] Alohaレインボーポップコーン　1,458円



[Ahuahu south loco style]　ガーリックシュリンプ　20ピース　3,500円



[マウナロア] マカダミアナッツ ミニアソートバッグ（85g）1,458円





[ハワイアンホースト] １ピースTIKIスタンドアップバッグ　1,512円





- ロコ気分をアップするグッズ（一例）


[TAMO ART GALLERY] Hawaii Diary 2026 1,980円、Hawaii Diary Mini 2026 1,540円、Hawaii Diary Monthly 2026 1,430円

　　　　　　　　　　　　　　



[マリエオーガニクス] ボディクリーム　プルメリア　6,930円



[Bone Carving Balo‘ｓ] whale bone hook（１点）33,000円～




[Pick the Hawaii]　SURFERS　COFFEEヘビーウェート　ロゴトートバッグ　6,050円ほか



１階JR口特設会場では、キッチンカーが登場するほか、DJ MIDORIさんによるハワイアンレゲエの音楽が流れて、ハワイ気分を楽しめます！


＜2階 JR口特設会場＞


- BS12トゥエルビの人気コンテンツ、『ハワイに恋して！』、通称“ハワ恋”とのコラボイベント

■10月25日（土）・26日（日）午前11時30分～午後６時（各種イベントを順次行います。会場にご用意するタイムテーブルをご覧ください）




今年3月に公式YouTubeチャンネルもスタートした「ハワイに恋して！」出演中、ハワイをこよなく愛し、ハワイと日本を行き来する生活を続けて 40 年の内野 亮 （うちのまこと）さんが登場し、公式YouTube人気コンテンツ＜ハワ恋学園＞出演者、水映（みずは）、美優（みゆう）、ケンガク（天雷プラム）と共にハワイの最新・最旬情報をご紹介！


サーシャさんも、25日（土）午前11時30分から開催するイベントのみ、ハワイからオンラインで内野 亮さんと出演します。お楽しみに！




内野 亮さん



サーシャさん




左から）ハワ恋学園 １期生　ケンガク（天雷プラム）、水映、美優（みゆう）


- お買上げプレゼント




1階JR口特設会場で、10月25日（土）・26日（日）に5,000円（税込）以上のお買上げ（合算可）のお客様先着200名様に、本イベントオリジナルキーホルダーをプレゼントいたします。



※品数には限りがございます。売切れの節はご容赦ください。


※やむを得ない事情により、商品・イベント内容等が変更・中止となる場合がございます。




お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋）