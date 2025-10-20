A BATHING APE(R) X Def Jam Enterprises

株式会社 ノーウェア

2025年10月18日（土）より、日本発のストリートブランド BAPE(R) と Def Jam Enterprises が手を組み、ヒップホップカルチャーとファッションを融合させた限定コレクションをリリースします。

本コレクションは、“FEARLESS EXPRESSION（恐れずに表現すること）”をテーマに掲げ、ヒップホップ界を代表するアーティスト Onyx と Redman を起用したキャンペーンビジュアルで展開。コレクション全体に、今回のためにデザインされた特別なカモフラージュ柄があしらわれています。

ラインアップには、BAPE(R)を象徴するシャークフルジップフーディーをはじめ、カレッジロゴTシャツ、総柄Tシャツ、そしてBAPE(R)︎黎明期を象徴するフットウェア、SKULL STAがラインアップ。

中でも注目は、フーディーのフード部分に通常の “WGM（World Gone Mad）” の代わりに “DEF” のワッペンを施したスペシャルデザイン。

カレッジロゴTシャツは、Def Jam と A BATHING APE(R)︎の両ブランドを象徴するロゴを融合。総柄Tシャツは胸元にDef Jamのロゴを大胆に配置し、コラボラインとしては珍しい印象的な仕上がりに。

さらに、SKULL STA にはDef Jamコラボ専用のカモ柄が採用され、ソールにはBAPE(R)ロゴを刻印。細部までこだわりが詰まった特別仕様となっています。



本コレクションは、BAPE STORE(R) 原宿、BAPE STORE(R) 渋谷、BAPE STORE(R) 大阪、BAPE STORE(R) 京都、BAPE STORE(R)︎ DOVER STREET MARKET 銀座、BAPE STORE(R) 銀座、BAPE.COM WEB STOREにて2025年10月18日（土）より発売開始。

CAMO RELAXED FIT TEECOLOR: BLACK, BEIGE\17,600- (税込)CAMO COLLEGE RELAXED FIT TEECOLOR: WHITE, BLACK, BURGUNDY\14,300- (税込)CAMO SHARK RELAXED FIT FULL ZIP HOODIECOLOR: BLACK, BEIGE\51,700- (税込)SKULL STACOLOR: BLACK, BROWN\31,900- (税込)

About Def Jam Enterprises

Def Jam Enterprises は、ヒップホップのスピリットとレガシーを受け継ぐカルチャーブランドです。1980年代のニューヨークで誕生して以来、Def Jamはヒップホップのアティチュード、マインドセット、そしてスタイルを象徴してきました。アーティストやDJ、MCたちが築いた創造的なカルチャーをグローバルに発信し、その影響力は音楽を超えてファッションやアート、ライフスタイルの領域へと広がっています。今もなお、ヒップホップの精神を次の世代へとつなぎ続けています。

About A BATHING APE(R)（BAPE(R)） / アベイシングエイプ(R)（ベイプ(R)）

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプ(R)︎カモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン＆キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

