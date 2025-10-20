シンフォニーゴールデンクリスマスクルーズ10月20日より予約開始
株式会社シーライン東京（本社：東京都港区海岸、代表取締役：小仲井利夫）が運営するシンフォニークルーズでは2025年12月20日（土）・21日（日）、24日（水）・25日（木）の４日間クリスマスクルーズを運航いたします。
「シンフォニーゴールデンクリスマスクルーズ」をテーマとし、優雅で煌びやかなクリスマスをお届けいたします。また、待合所や船内は煌びやかなゴールドを基調としたツリーやバルーンの装飾を施し、お客さまをお出迎えいたします。
さらに、通常はランチクルーズ・アフタヌーンクルーズ・サンセットクルーズ・ディナークルーズの4便での運航ですが、12月20日（土）・24日（水）はクリスマス限定クルーズ「クリスマスナイトクルーズ」を開催。ディナー後のちょっとしたデートにもご利用いただけるクルーズとなっております。
【夕景・夜景をコース料理とともに過ごすクルージングプラン】
●至極のひとときを堪能する「ロイヤルプラン」
レストランイメージ
料理イメージ
クルーズ中には、フランス料理フルコースを窓側席でシャンパン1杯＆フリーフロー・生演奏とともにお楽しみいただけます。
また、本プランの一番の魅力はデッキ付きのレストランであること。
レインボーブリッジや東京ゲートブリッジなど大迫力の景色を見る際には、レストランから直接デッキに進むことができます。
お食事には鮟鱇や国産牛を使用したフレンチフルコースをご用意。
聖夜を祝うにふさわしい極上のひとときを過ごすことができるプランとなっております。
●窓側確約も選べる「ロマンティックプラン」
レストランイメージ
料理イメージ
2階以上確約または、2階以上窓側確約の２プランから選ぶことができ、クルーズ中にはフランス料理フルコースを堪能することができます。
サンセットクルーズでは、オレンジ色に染まる景色を眺めながらオマールやフォアグラを使用したフレンチ。ディナークルーズでは鴨や特選牛を使用したフレンチで優雅なひと時を演出します。
●お気軽に楽しむ「カジュアルプラン」
レストランイメージ
料理イメージ
イタリア料理コースとスパークリングワイン1杯が付いたクリスマスクルーズをお気軽に楽しむことができるプラン。
ワタリガニのペンネや鹿肉のインヴォルティーニになどのイタリアンをご用意。
ひと味違うクリスマスデートにふさわしいプランとなっております。
【ランチタイムにもぴったりのクリスマスプラン】
●ご家族でも楽しめる「クリスマスバイキング」
バイキングイメージ
クリスマスローストチキンやサーモンパイ、聖なる日のChristmasリースなどクリスマス限定メニューを揃えてお待ちしております。
船内にてご注文いただけるフリードリンクメニューも充実しており、ご家族やご友人と賑やかにクリスマスをお祝いしたい方にもご利用いただけるプランです。
●クリスマスランチ
レストランイメージ
料理イメージ
ランチクルーズ限定のフランス料理フルコースプラン。
窓側席確約と席指定なしを選ぶことができ、冬ならではの澄んだ東京湾の景色を見ることができます。
また、小学生未満のお子さまにはお子様ランチもご用意。ご家族でもゆったりとしたクリスマスを過ごすことができます。
【クリスマス限定ショートクルーズも】
●クリスマスアフタヌーンケーキセット
シェフ特製クリスマスケーキセット
クリスマス期間限定でシェフ特製クリスマスケーキセットをご用意。
15時出航～15時50分着岸のクルーズ中にはレインボーブリッジを２回通過する航路で優雅な午後のひとときを過ごすことができます。
また、個室でゆったりと過ごしたい方には２つの個室プランをご用意しております。
●クリスマスナイトクルーズ
料理イメージ
風景イメージ
20日（土）、24日（水）限定で22：10出航の60分クルーズの運航を決定。
ディナー後のちょっとしたデートに、煌びやかな東京湾の夜景とともに大切な方と特別な夜をお過ごしいただけます。
プラン内にはオードブルバリエとシャンパン1杯＆フリードリンクがついており、クリスマスを満喫するにふさわしいプランとなっております。
▼ご予約・詳細
https://www.symphony-cruise.co.jp/christmas2025/
▼シンフォニークルーズ予約センター
03-3798-8101（10：00～17：30 無休）