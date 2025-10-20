【いーふらん】高価買取店 おたからや新店舗オープンのご案内（9月）

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「高価買取店 おたからや」事業において、2025年9月に4件の新店舗をオープンしましたことをお知らせいたします。

オープン店舗一覧

おたからや ヤマザワ鶴岡店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/y-tsuruoka/

住所：〒997-0851 山形県鶴岡市大字布目中通205-1 ヤマザワ 鶴岡店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや ヤマザワ寒河江プラザ店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/y-sagae/

住所：〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字横道65-1 ヤマザワ 寒河江プラザ店 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや イオン東長崎店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/a-higashinagasaki/

住所：〒851-0134 長崎県長崎市田中町1027-8 イオン東長崎ショッピングセンター 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00





おたからや イオン乙金店

HP：https://www.otakaraya.jp/shop/a-otogana/

住所：〒816-0902 福岡県大野城市乙金3丁目23-1 イオン乙金ショッピングセンター 1階

電話番号：0120-555-600

定休日：年中無休 （年末年始は除く）

営業時間：10:00～19:00

高価買取店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,540店舗以上（2025年10月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,540店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。



査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。

※一部販売を行っている店舗もございます。

＼ 高価買取店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）



いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,540店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。





【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410