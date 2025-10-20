【新発売】ショップ人気No.1シリーズに新色登場！

株式会社サンゲツヴォーヌ


WARDROBE sangetsuでは、この度、ショップで最もご好評いただいている「近江の麻ｰオウミノアサｰ」シリーズのカーテンや、コットンを含んだ新シリーズ、また、お手入れのしやすいポリエステル素材など多数、新発売いたします。



一番人気「近江の麻-オウミノアサ-」シリーズ

豊かな自然に恵まれた、琵琶湖周辺の湖東地域で作られる「近江の麻（オウミノアサ）」は、日本でも有数の麻のブランド。日本の伝統技術と高い品質を受け継いだ歴史のある麻織物でできたカーテンシリーズです。


2024年度、WARDROBE sangetsuで最も売れた人気シリーズである「近江の麻ｰオウミノアサｰ」シリーズに新商品「近江の麻-オウミノアサ- ラミー」が発売。


(※)2024年度ドレープ売上ランキング（シリーズ平均）



リネンのやわらかさとラミーの凛としたハリが調和し、シンプルでありながらも洗練された空間を演出します。カーテン越しにやさしく差し込む光は、時間や季節によって移ろい、表情を変えていくのも魅力。


素材感たっぷりの生成や柔らかなイエローのほか、チャコールグレーやネイビー、ライトグリーンなどをご用意しました。



EE0095：近江の麻-オウミノアサ- ラミー　生成

EE0100：近江の麻-オウミノアサ- ラミー　イエロー


保温・調湿性に優れた「アースグレイン」

リネンとウール、2つの素材を織り上げた、しっかりと厚みのあるドレープカーテン。


ナチュラルで落ち着いた風合いが洗練された空間によく馴染み、ヘリンボーン調の織りが上品なアクセントとして、さりげなくお部屋を引き立てます。カラーは、落ち着いたトーンのネイビー、ブルー、グレーの3色をご用意。
ウールは見た目の美しさだけでなく、天然素材の中でも保温・調湿性に優れています。
ナチュラルスタイルのほか、ホテルライクやインダストリアルスタイルにも◎。



EE0508：アースグレイン　グレー



光を柔らかく取り込むレースカーテン「アサガスミ」


EE0100：アサガスミ　ホワイト

ラミーとコットン、2つの天然素材を織り上げたまっさらなレースカーテン。
やわらかな風合いと、しっかりと目の詰まった生地感が特徴で、
ナチュラルな透け感を保ちつつ、穏やかな春の朝の景色のように窓辺をふんわりとやさしい印象にしてくれます。






上記、2025年10月より、オンラインストアにて販売開始。


無料サンプルのご依頼も承っております。


