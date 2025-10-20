「まつやま環境フェア」に出展

公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田 衛士）は、「まつやま環境フェア」に出展します。

JARCブースでは、ごみの削減と資源の有効利用を目指したクルマのリサイクル制度をご紹介します。自動車リサイクルのイメージキャラクター自動車リサイクル博士（通称：「博士」）も登場し、来場者の方と楽しく交流します。

また、自動車リサイクルを学べるクイズにご参加いただいた方には、数量限定で オリジナルグッズをプレゼントします。ぜひお立ち寄りください。

◆イベント概要

・名 称： まつやま環境フェア

・会 場： アイテムえひめ 小展示場・FAZプラザ

・会 期： 10月25日（土） 10：00～16：00、10月26日（日） 10：00～15：00

・入場料： 無料

・主 催： 松山市

◆展示ブース概要

・パネル展示（自動車リサイクルの流れ等）

・学習冊子の配布、学習サイト体験

・タブレットやスマホでのクイズ実施

・着ぐるみ（自動車リサイクル博士）との交流