今、人気のメリージェーンデザインを秋冬マストのムートンスリッポンに。「軽量厚底 もこもこファー メリージェーン ムートン スリッポン 6465」好評販売中
2025年10月20日
レディースシューズブランド Shoes in Closet（シューズ イン クローゼット）を展開する株式会社ミューテーション(本社:東京都千代田区 取締役社長: 勝呂浩之)では、秋冬の新商品として「軽量厚底 もこもこファー メリージェーン ムートン スリッポン 6465」を好評販売中です。
今年、トレンドとして人気のメリージェーンが厚底ムートンスリッポンで登場。ガーリーコーデに合うのが嬉しい。
サッと履けるスリッポンタイプ。やわらかもこもこファーで暖か＆新鮮で今どきかわいい。
トレンド継続中の甘めテイストのスタイルを受け、今年はメリージェーンデザインが人気。
すっかり定番となった厚底ムートンスリッポンもメリージェーンにすることで今どき見え、新鮮さのある一足に。
トレンド感がありながら、厚底でスタイルアップ効果あり、暖かなファー使いで寒さ対策まで。
カジュアル、ガーリー、どちらのコーディネートにも合わせられるのが嬉しい。
ムートンブーツと違い、筒丈がない分、パンツ合わせは、もたつかない。
甲に抜け感が出るメリージェーンにすることでロングスカートの足もともバランス良く。
サッと履け、おしゃれ見え、実用的なのでシーズン中、活躍間違いなし。
旬見えするゆるパンツは筒丈がないので、もたつかず合わせやすい。
甘めスタイルに合うメリージェーンデザインはスカートと相性抜群。
色はキャメル、ライトベージュの2色展開。
デイリー～トラベル、テーマパークと様々なシーンで着用したいアイテムです。
軽量厚底プラットフォーム(約5.0cm)で疲れにくく、スタイルアップ効果あり。
カジュアルなキャメルカラー。
大人きれいなライトベージュ。
■商品詳細
商品名：軽量厚底 もこもこファー メリージェーン ムートン スリッポン 6465
価格：2,980円(税込)
カラー:キャメル、ライトベージュ（全2色展開）
ソール高: 約5.0cm
サイズ：S（約22.5-23.0cm）、M（約23.0-23.5cm）、L（約23.5-24.0cm）、LL（約24.0-24.5cm）
販売店舗：
【ZOZOTOWN】
https://zozo.jp/shop/shoesincloset/goods/96702633/?did=156219831
【SHOPLIST】
https://shop-list.com/women/mutation-japan/6465/
【LOCONDO】
https://www.locondo.jp/shop/commodity/SMTT1548D/0S3576BW000489/
■Shoes in Closet(シューズインクローゼット)について
シーズントレンドをおさえたデザインのシューズをお求めやすいプライスでお届けするオリジナルブランド。サイズ展開が広い商品はXS(約22.5cm)～6L(約26.0cm)まで取り揃えており、トラッドシューズからスニーカー、パンプス、サンダル、ブーツまで、幅広いカテゴリのシューズを取り揃えています。キッズ向け、メンズ向け商品も展開開始。
■会社概要
商号 ： 株式会社ミューテーション
取締役社長： 勝呂浩之
所在地 ：東京都千代田区麹町3-7-20サンゴバンビル6階
創業 ： 平成元年7月
事業内容 ： レディスファッションシューズの企画、輸入卸
資本金 ： 3,000万円