今、人気のメリージェーンデザインを秋冬マストのムートンスリッポンに。「軽量厚底 もこもこファー メリージェーン ムートン スリッポン 6465」好評販売中

株式会社ミューテーション

2025年10月20日

レディースシューズブランド Shoes in Closet（シューズ イン クローゼット）を展開する株式会社ミューテーション(本社:東京都千代田区 取締役社長: 勝呂浩之)では、秋冬の新商品として「軽量厚底 もこもこファー メリージェーン ムートン スリッポン 6465」を好評販売中です。

今年、トレンドとして人気のメリージェーンが厚底ムートンスリッポンで登場。ガーリーコーデに合うのが嬉しい。サッと履けるスリッポンタイプ。やわらかもこもこファーで暖か＆新鮮で今どきかわいい。

トレンド継続中の甘めテイストのスタイルを受け、今年はメリージェーンデザインが人気。

すっかり定番となった厚底ムートンスリッポンもメリージェーンにすることで今どき見え、新鮮さのある一足に。

トレンド感がありながら、厚底でスタイルアップ効果あり、暖かなファー使いで寒さ対策まで。

カジュアル、ガーリー、どちらのコーディネートにも合わせられるのが嬉しい。

ムートンブーツと違い、筒丈がない分、パンツ合わせは、もたつかない。

甲に抜け感が出るメリージェーンにすることでロングスカートの足もともバランス良く。

サッと履け、おしゃれ見え、実用的なのでシーズン中、活躍間違いなし。

旬見えするゆるパンツは筒丈がないので、もたつかず合わせやすい。甘めスタイルに合うメリージェーンデザインはスカートと相性抜群。

色はキャメル、ライトベージュの2色展開。

デイリー～トラベル、テーマパークと様々なシーンで着用したいアイテムです。

軽量厚底プラットフォーム(約5.0cm)で疲れにくく、スタイルアップ効果あり。カジュアルなキャメルカラー。大人きれいなライトベージュ。

■商品詳細

商品名：軽量厚底 もこもこファー メリージェーン ムートン スリッポン 6465

価格：2,980円(税込)

カラー:キャメル、ライトベージュ（全2色展開）

ソール高: 約5.0cm

サイズ：S（約22.5-23.0cm）、M（約23.0-23.5cm）、L（約23.5-24.0cm）、LL（約24.0-24.5cm）



販売店舗：

【ZOZOTOWN】

https://zozo.jp/shop/shoesincloset/goods/96702633/?did=156219831

【SHOPLIST】

https://shop-list.com/women/mutation-japan/6465/

【LOCONDO】

https://www.locondo.jp/shop/commodity/SMTT1548D/0S3576BW000489/



■Shoes in Closet(シューズインクローゼット)について

シーズントレンドをおさえたデザインのシューズをお求めやすいプライスでお届けするオリジナルブランド。サイズ展開が広い商品はXS(約22.5cm)～6L(約26.0cm)まで取り揃えており、トラッドシューズからスニーカー、パンプス、サンダル、ブーツまで、幅広いカテゴリのシューズを取り揃えています。キッズ向け、メンズ向け商品も展開開始。



■会社概要

商号 ： 株式会社ミューテーション

取締役社長： 勝呂浩之

所在地 ：東京都千代田区麹町3-7-20サンゴバンビル6階

創業 ： 平成元年7月

事業内容 ： レディスファッションシューズの企画、輸入卸

資本金 ： 3,000万円