こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
公式オンラインストア5周年記念キャンペーン開催！人気製品“サウンドバーガー”モチーフのクッションをプレゼント
株式会社オーディオテクニカは、当社公式オンラインストアがオープンから5周年を迎えることを記念し、日頃のご愛顧に感謝を込めた特別キャンペーンを開催します。
本キャンペーンでは、当社を代表するポータブルレコードプレーヤー「サウンドバーガー」をモチーフにした限定オリジナルクッション（全4色）を制作しました。11月10日から12月11日までの期間中、公式オンラインストアで8,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、いずれか1点をプレゼントします（色はご指定いただけません）。また、本日10月20日より、SNSキャンペーンで同クッション4色セットが抽選で当たる企画を開始。さらに、11月10日からは公式オンラインストア限定製品でご利用いただける20％OFFクーポンも配布いたします。
5周年の節目にふさわしい特別企画を、ぜひこの機会にご利用ください。
＜オーディオテクニカ公式オンラインストア 5周年記念キャンペーン 概要＞
1. サウンドバーガークッションプレゼント（実施期間：11月10日～12月11日）
11月10日から11月30日までの期間中、公式オンラインストアで8,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、サウンドバーガークッション（全4色）のうち、いずれか1点をプレゼントします。
※クッションの色はご指定いただけません。
※数量限定のため、なくなり次第終了です。
※部品・付属品のご購入は対象外です。
※ご購入商品と同梱してお送りいたします。
2. SNSプレゼントキャンペーン（実施期間：10月20日～10月31日）
InstagramとX（旧Twitter）にて、プレゼントキャンペーンを実施します。
応募条件を満たしていただいた方の中から抽選で、サウンドバーガークッションの4色セットをプレゼントします。4色すべてが揃う特別なセットは、SNSキャンペーンだけの限定企画です。詳細は公式Instagram・公式Xアカウントをご確認ください。
Instagram：https://www.instagram.com/audiotechnicajp/
X（旧Twitter）：https://x.com/AudioTechnicaJP
3. 20％OFFクーポン配布（配布期間：11月10日～12月11日）
11月10日からは、公式オンラインストア限定モデルでご利用いただける20％OFFクーポンを配布します。
<20％OFF対象製品>
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LP120XBT-USB』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP120XBT-USB
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LPW50BT RW』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LPW50BT
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LP70XBT BS』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP70XBT_BS
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LP60XBT WW』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP60XBT_WW
・ターンテーブル『AT-LPW30 BK』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LPW30_BK
・USBミキサー『AT-UMX3 WH』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-UMX3WH
・プロフェッショナルモニターヘッドホン『ATH-M20x WH』
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-M20x_WH
本キャンペーンでは、当社を代表するポータブルレコードプレーヤー「サウンドバーガー」をモチーフにした限定オリジナルクッション（全4色）を制作しました。11月10日から12月11日までの期間中、公式オンラインストアで8,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、いずれか1点をプレゼントします（色はご指定いただけません）。また、本日10月20日より、SNSキャンペーンで同クッション4色セットが抽選で当たる企画を開始。さらに、11月10日からは公式オンラインストア限定製品でご利用いただける20％OFFクーポンも配布いたします。
5周年の節目にふさわしい特別企画を、ぜひこの機会にご利用ください。
＜オーディオテクニカ公式オンラインストア 5周年記念キャンペーン 概要＞
11月10日から11月30日までの期間中、公式オンラインストアで8,000円（税込）以上ご購入いただいた方に、サウンドバーガークッション（全4色）のうち、いずれか1点をプレゼントします。
※クッションの色はご指定いただけません。
※数量限定のため、なくなり次第終了です。
※部品・付属品のご購入は対象外です。
※ご購入商品と同梱してお送りいたします。
2. SNSプレゼントキャンペーン（実施期間：10月20日～10月31日）
InstagramとX（旧Twitter）にて、プレゼントキャンペーンを実施します。
応募条件を満たしていただいた方の中から抽選で、サウンドバーガークッションの4色セットをプレゼントします。4色すべてが揃う特別なセットは、SNSキャンペーンだけの限定企画です。詳細は公式Instagram・公式Xアカウントをご確認ください。
Instagram：https://www.instagram.com/audiotechnicajp/
X（旧Twitter）：https://x.com/AudioTechnicaJP
3. 20％OFFクーポン配布（配布期間：11月10日～12月11日）
11月10日からは、公式オンラインストア限定モデルでご利用いただける20％OFFクーポンを配布します。
<20％OFF対象製品>
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LP120XBT-USB』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP120XBT-USB
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LPW50BT RW』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LPW50BT
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LP70XBT BS』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP70XBT_BS
・ワイヤレスターンテーブル『AT-LP60XBT WW』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LP60XBT_WW
・ターンテーブル『AT-LPW30 BK』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-LPW30_BK
・USBミキサー『AT-UMX3 WH』
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-UMX3WH
・プロフェッショナルモニターヘッドホン『ATH-M20x WH』
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-M20x_WH