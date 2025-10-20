『第45回全国アビリンピック（全国障害者技能競技大会）』において、ポラスの空田 聡が金賞を受賞。ポラスシェアードの渡辺 啓仁が銅賞を受賞、同大会での入賞はグループ初！

