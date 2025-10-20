トピー工業、米国キャタピラー社「Caterpillar Supplier Excellence Award 2025」受賞

鉱山機械用ホイールと建設機械用足回り部品の2部門で最高評価に



トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、社長：石井 博美、以下「トピー工業」）は、米国キャタピラー社が2025年9月にテキサス州グレープバインで開催した表彰イベントに社長の石井が出席し、「Caterpillar Supplier Excellence Award 2025」を受賞しました。トピー工業は、2025年に鉱山機械用ホイール部門と建設機械用足回り部品部門の2部門において、キャタピラー社のSER（Supplier Excellence Recognition／優秀取引先評価）で最高位の「エクセレント」評価を取得しており、これらの実績が本表彰につながりました。



キャタピラー社のSERは、品質、安定供給、納期遵守、継続的改善などの厳格な評価項目に基づき、世界のトップサプライヤーを認証・表彰する年次プログラムです。トピー工業は、長年にわたり鉱山・建設機械市場向けに高耐久のホイールおよび足回り部品を供給してきました。今回の鉱山機械用ホイール部門および建設機械足回り部品部門に対するSERの「エクセレント」評価は、品質管理体制、安定供給、継続的な改善活動、および顧客要求への迅速な対応が高く評価された結果です。



トピー工業グループは、今後も最高品質の製品とサービスを提供し、お客さま満足度の一層の向上に努めるとともに、グローバル市場でのプレゼンスを高めてまいります。





