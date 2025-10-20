EDEN JAPAN株式会社

展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO」公式アンバサダー選出企画


社会貢献型クラウドファンディングを ForGood（フォーグッド）にて開始！


2025年10月24日（金）より、展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO」を盛り上げる公式アンバサダー選出企画として、社会貢献型クラウドファンディングを ForGood（フォーグッド）にて開始いたします。

本プロジェクトは、性にまつわるタブーを超え、


「性の相談をオープンに語れる環境」を社会に提案することを目指しています。

投票型支援によって得票数上位者を選出後、審査委員会による最終選考を経て、1名をアンバサダーとして決定。選ばれた方は、出版社・双葉社の協力のもと、2025年2月に写真集が出版予定です。



🗓 クラウドファンディング概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/165647/table/9_1_1bcad5fcad6c016b644f1a22c12766f1.jpg?v=202510200258 ]


プロジェクトページ（ForGood）


https://for-good.net/project/1002731(https://for-good.net/project/1002731)



📈 プロジェクトの流れ


1. 1️⃣ 各出場者のForGoodページを公開


2. 2️⃣ 投票型支援（応援口数＝票数）受付開始


3. 3️⃣ 11月16日（日）投票締切


4. 4️⃣ 得票数上位者を対象に最終選考


5. 5️⃣ アンバサダー1名を決定


6. 6️⃣ 双葉社協力のもと、写真集制作・出版（2025年2月発売予定）


7. 7️⃣ 展示会・啓発イベント・関連キャンペーン出演



💡 支援金の使い道（予定）


・写真集撮影・編集・印刷費


・出版・流通コスト


・プロモーション／PR費用


・展示会運営費・会場設営費


・リターン制作・発送費



💬 本プロジェクトの意義


「性の相談をオープンに語れる社会」を目指し、性教育・性の健康・多様性に対する理解を広げていく取り組みです。展示会やメディアを通じて、企業・クリエイター・市民が協働し、より健全で前向きな性の啓蒙活動を推進していきます。



⚠️ 注意事項


・目標金額未達の場合は返金対応


・制作スケジュールの変更・遅延の可能性あり


・一部内容が予告なく変更となる場合があります。



お問い合わせ


エデンジャパン株式会社　広報部


🗞 報道関係者の皆さまへ
取材・掲載・メディア連携に関するお問い合わせも上記までご連絡ください。


info@edenjapan.co.jp