EDEN JAPAN株式会社

展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO」公式アンバサダー選出企画

社会貢献型クラウドファンディングを ForGood（フォーグッド）にて開始！

2025年10月24日（金）より、展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO」を盛り上げる公式アンバサダー選出企画として、社会貢献型クラウドファンディングを ForGood（フォーグッド）にて開始いたします。





本プロジェクトは、性にまつわるタブーを超え、

「性の相談をオープンに語れる環境」を社会に提案することを目指しています。



投票型支援によって得票数上位者を選出後、審査委員会による最終選考を経て、1名をアンバサダーとして決定。選ばれた方は、出版社・双葉社の協力のもと、2025年2月に写真集が出版予定です。

🗓 クラウドファンディング概要

プロジェクトページ（ForGood）

https://for-good.net/project/1002731(https://for-good.net/project/1002731)

📈 プロジェクトの流れ

1. 1️⃣ 各出場者のForGoodページを公開

2. 2️⃣ 投票型支援（応援口数＝票数）受付開始

3. 3️⃣ 11月16日（日）投票締切

4. 4️⃣ 得票数上位者を対象に最終選考

5. 5️⃣ アンバサダー1名を決定

6. 6️⃣ 双葉社協力のもと、写真集制作・出版（2025年2月発売予定）

7. 7️⃣ 展示会・啓発イベント・関連キャンペーン出演

💡 支援金の使い道（予定）

・写真集撮影・編集・印刷費

・出版・流通コスト

・プロモーション／PR費用

・展示会運営費・会場設営費

・リターン制作・発送費

💬 本プロジェクトの意義

「性の相談をオープンに語れる社会」を目指し、性教育・性の健康・多様性に対する理解を広げていく取り組みです。展示会やメディアを通じて、企業・クリエイター・市民が協働し、より健全で前向きな性の啓蒙活動を推進していきます。

⚠️ 注意事項

・目標金額未達の場合は返金対応

・制作スケジュールの変更・遅延の可能性あり

・一部内容が予告なく変更となる場合があります。

お問い合わせ

エデンジャパン株式会社 広報部

🗞 報道関係者の皆さまへ

取材・掲載・メディア連携に関するお問い合わせも上記までご連絡ください。

info@edenjapan.co.jp