『エデンジャパン・アンバサダー応援プロジェクト』 クラウドファンディング、10/24スタート！
展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO」公式アンバサダー選出企画
社会貢献型クラウドファンディングを ForGood（フォーグッド）にて開始！
2025年10月24日（金）より、展示会「EDEN JAPAN ADULT EXPO」を盛り上げる公式アンバサダー選出企画として、社会貢献型クラウドファンディングを ForGood（フォーグッド）にて開始いたします。
「性の相談をオープンに語れる環境」を社会に提案することを目指しています。
投票型支援によって得票数上位者を選出後、審査委員会による最終選考を経て、1名をアンバサダーとして決定。選ばれた方は、出版社・双葉社の協力のもと、2025年2月に写真集が出版予定です。
🗓 クラウドファンディング概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/165647/table/9_1_1bcad5fcad6c016b644f1a22c12766f1.jpg?v=202510200258 ]
プロジェクトページ（ForGood）
https://for-good.net/project/1002731(https://for-good.net/project/1002731)
📈 プロジェクトの流れ
1. 1️⃣ 各出場者のForGoodページを公開
2. 2️⃣ 投票型支援（応援口数＝票数）受付開始
3. 3️⃣ 11月16日（日）投票締切
4. 4️⃣ 得票数上位者を対象に最終選考
5. 5️⃣ アンバサダー1名を決定
6. 6️⃣ 双葉社協力のもと、写真集制作・出版（2025年2月発売予定）
7. 7️⃣ 展示会・啓発イベント・関連キャンペーン出演
💡 支援金の使い道（予定）
・写真集撮影・編集・印刷費
・出版・流通コスト
・プロモーション／PR費用
・展示会運営費・会場設営費
・リターン制作・発送費
💬 本プロジェクトの意義
「性の相談をオープンに語れる社会」を目指し、性教育・性の健康・多様性に対する理解を広げていく取り組みです。展示会やメディアを通じて、企業・クリエイター・市民が協働し、より健全で前向きな性の啓蒙活動を推進していきます。
⚠️ 注意事項
・目標金額未達の場合は返金対応
・制作スケジュールの変更・遅延の可能性あり
・一部内容が予告なく変更となる場合があります。
お問い合わせ
エデンジャパン株式会社 広報部
🗞 報道関係者の皆さまへ
取材・掲載・メディア連携に関するお問い合わせも上記までご連絡ください。
info@edenjapan.co.jp