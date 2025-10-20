グリーン司法書士法人、Kindleによる電子書籍の出版事業を開始

グリーン司法書士法人グリーン司法書士法人・グリーン行政書士法人

グリーン司法書士法人（新本社：東京都新宿区）などを擁するグリーングループでは、2025年秋より、Amazon Kindleを利用した電子書籍の出版事業をスタートさせます。

当グループでは、かねてから「法律を身近に感じてもらえる情報発信」を目指し、自社メディアやSNS、YouTubeなどでのコンテンツの発信を続けてまいりました。

今回はそれに続く新たな試みとして、マーケティング課内に出版チームを立ち上げ、電子書籍を活用したブランド価値の向上施策を進めていきます。

まずは、今秋中に以下2点の電子書籍をリリースする予定です。



１.『一問一答 相続バイブル』

「相続」や「生前対策」をめぐる様々な疑問について、わかりやすいQ&A方式と親しみやすいイラストを用いて、専門家の視点で解説します。

２.司法書士・行政書士業の魅力を伝える書籍

当グループの現役司法書士・行政書士へのインタビューをもとに、士業のやりがいや魅力、今後士業を目指す人へのアドバイスなどを発信します。

広報担当Xアカウントでも情報を発信していきますので、続報をお待ちください。

■グリーングループ 広報担当Xアカウント：

https://x.com/green_futaba



グリーングループは、相続の手続きから借金問題の整理まで、専門家による分かりやすい動画コンテンツを通じて、「法律を身近に感じてもらえる情報発信」「課題を抱える人に寄り添う実務」を目指しています。

ご取材・掲載の際にご活用いただければ幸いです。

グリーングループについて

グリーン司法書士法人、グリーン行政書士法人などを擁するグリーングループは、「お客様にとって最も身近な専門家であること」を理念に掲げ、司法書士業務・行政書士業務を中心に、相続、債務整理、商業登記、不動産登記など、法律と手続きに関する幅広い課題解決をワンストップで提供する専門家集団です。

2025年にはグリーン税理士法人もグループ入りを果たし、法務・税務が融合した総合的な支援体制を構築し、「困ったときにまず相談できるグループ」として、全国の個人・法人のお客様の課題解決に貢献してまいります。

詳しくは公式サイトをご覧ください：

https://green-osaka.com/aboutus/



