【横浜市立大学】第75回 “浜大祭” 最新情報！ 「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」×「浜大祭」コラボ企画
11月１日（土）、２日（日）に横浜市立大学金沢八景キャンパスで開催する第75回「浜大祭」では、アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」とのコラボ企画を実施します。
今年の浜大祭のテーマは「solaris」。ラテン語で“太陽”を意味するこの言葉には、学生・地域・来場者すべての人が笑顔と情熱を持ち寄り、太陽のように輝く２日間を創り上げたいという願いが込められています。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
第75回浜大祭概要
日時：2025年11月１日（土）10:00～18:00、11月２日（日）10:00～19:30
場所：横浜市立大学金沢八景キャンパス（横浜市金沢区瀬戸22-2）
公式ホームページ：https://75.hamadaisai.info/
※本イベントは入場無料ですが、混雑状況によっては安全確保のため、入場を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
すでに発表済みのトークショーと野外ライブに加えて、新たな青ブタコラボ企画の概要は以下の通りです。なお、第一弾プレスリリースはこちら下記URLをご覧ください。
（https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/20250925hamadaisai01.html）
■青ブタコラボ企画の概要
① オリジナルデザインパンフレット【両日配布】
本作のヒロインである桜島麻衣が、浜大祭パンフレットの表紙に登場！
イラストはオリジナルで描き下ろし。
※パンフレットはお一人につき１冊の配布となります。ご了承ください（複数回並ばれてもお渡しできません）。
※パンフレットは両日ともに配布する部数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
※当日は、浜大祭公式ホームページでも電子パンフレットを公開します。
② アニメ視聴会【11月１日(土)開催】
アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の第１話の上映会を行います。アニメに登場する大学のモデルである横浜市立大学で、一緒に観ませんか？
シーガルホールにて午前・午後各１回ずつ、計２回上映予定。先着順でのご案内です。
※詳しくは、浜大祭公式ホームページをご覧ください。
③ 学内聖地SNS紹介【10月中】
アニメにも登場したキャンパス内を浜大祭公式SNSで紹介しています。
※詳しくは、浜大祭公式ホームページをご覧ください。
④ フォトスポット【両日】
浜大祭当日、キャンパス内にアニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」ののぼりやキャラクターパネルを設置！一緒に記念撮影してみませんか？
⑤ 聖地紹介マップ
アニメに登場したキャンパス内のさまざまなスポットを紹介したマップを浜大祭パンフレット内に掲載します！作品の世界観をリアルに体感できます。
※パンフレットの部数に限りがあるため、配布終了後は浜大祭公式ホームページにて電子パンフレットをご覧ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
さらに第75回浜大祭では、青ブタとのコラボ企画だけでなく、学生による多彩な企画やイベントが盛りだくさん！浜大祭ならではの魅力を、ぜひ会場で体感してください。
■浜大祭企画概要
① 飲食出店
部活やサークル、ゼミだけでなく企業によるキッチンカーの出店など、創意工夫を凝らした飲食を提供します。
※出店団体により、販売、実演などの開始・終了時間が変更になる場合があります。
② 音楽ステージ
毎年浜大祭を盛り上げる野外ステージ。今年も多数の演奏、パフォーマンスを行います。
11月１日（土）には、大阪で結成された３ピースバンドOKOJOが登場します！
③ ヨッチーと思い出のいちょうひろば
キャンパス内で謎解きに挑戦！来場者が自由に書き込めるメッセージボードをキャンパス内に設置！みんなで書き込んでアートを完成させましょう。
④ 浜大祭実行委員会のSun day radio(on Wednesday )
毎週水曜日18:00～ 放送中の「浜大祭実行委員会のSun day radio(on Wednesday )」金沢シーサイドFM（85.5MHz）が、浜大祭当日、キャンパスより公開生放送！
⑤ あつまれモビリティ
自衛隊車両や消防車、人力車など、普段あまり近くで見ることができない車両をグラウンドに展示します。車両によっては試乗できる種類もあります。どんな車両が集まっているかは当日までのお楽しみに！
⑥ お笑いステージ
今年のステージには、人気のお笑い芸人アイロンヘッドとゆってぃの２組が登場します！家族や友達と一緒に、たくさん笑って楽しい時間を過ごしましょう。お笑い好きは必見です！
⑦ 【受験生応援企画】模擬講義
今年の浜大祭では、金沢八景キャンパスの４つの学部（国際教養学部、国際商学部、理学部、データサイエンス学部）それぞれの教員による模擬講義が行われます。文系理系問わず、興味がある学部の講義を受けることができます。
⑧ 【受験生応援企画】なんでもおはなし会
高校生対象の「なんでもおはなし会」では、現役の市大生に直接質問できる場を設けています。大学生活や進路選択について、気になることを何でも聞いてみましょう！
⑨ 後夜祭！
浜大祭の締めくくりとなる後夜祭では、キャンパスの夜空を彩る花火の打ち上げを予定しています。学生たちの熱気と笑顔があふれる２日間のフィナーレを、華やかな光と音で盛り上げます。
⑨ 浜大祭ヨッチー登場
今年の浜大祭では“浜大祭ヨッチー”がデビューします！当日は浜大祭ヨッチーのオリジナルグッズ販売も行います。数量限定販売のため、ご購入はお早めに！
参考
アニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』について
思春期特有の感情と胸に迫る人間ドラマを瑞々しく描き、作品を重ねるごとに新たなファンを獲得してきた「青春ブタ野郎」シリーズ。高校生の少年は大学生になり、新たな人間関係のなかで新たな悩みと不思議現象に向き合っていく。原作/鴨志田一、監督/増井壮一、構成/横谷昌宏、キャラクターデザイン/田村里美、アニメーション制作・CloverWorksと、実力派スタッフが再集結し、新たに「横浜」を舞台に加え、心を打つ物語をお贈りしています。
『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』公式サイト https://ao-buta.com/santa/
作品の舞台のモデルでもある金沢八景キャンパスで、学生たちが創り上げる浜大祭と作品の世界観が交差する、特別な取り組みとなっています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
